التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في بطولة كأس العاصمة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق طلائع الجيش التي تجمعهما علي استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

يبحث فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن تحقيق الفوز على طلائع الجيش بعد الهزيمة أمام إنبى في الجولة الأولي من البطولة ويسعي الأهلي لتحقيق لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق طلائع الجيش التي تجمعهما علي استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي أمام طلائع الجيش

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق طلائع الجيش التي تجمعهما علي استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، يتم نقلها عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي ضد طلائع الجيش

جوائز بطولة كأس العاصمة

وتصل قيمة جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 -2025 ماقيمته 25 مليون جنيه، حيث سيحصل أى ناد يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

موقف الأهلي وطلائع الجيش بجدول ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بجدول الدوري المصري ويأتي كالتالي:

1- بيراميدز - (المباريات: 17 - الأهداف: 32 - النقاط: 42)

2- الأهلي - (المباريات: 18 - الأهداف: 30 - النقاط: 39)

3- الزمالك - (المباريات: 18 - الأهداف: 33 - النقاط: 35)

4- المصري - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 30)

5- البنك الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 29)

6- بتروجيت - (المباريات: 18 - الأهداف: 19 - النقاط: 25)

7- سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 17 - الأهداف: 23 - النقاط: 24)

8- فاركو - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 23)

9- حرس الحدود - (المباريات: 18 - الأهداف: 17 - النقاط: 22)

منطقة الهبوط:

1- زد - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 21)

2- طلائع الجيش - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 21)

3- الجونة - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 20)

4- سموحة - (المباريات: 18 - الأهداف: 13 - النقاط: 20)

5- الاتحاد السكندري - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 18)

6- غزل المحلة - (المباريات: 17 - الأهداف: 16 - النقاط: 17)

7- الإسماعيلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 14)

8- إنبي - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 12)

9- مودرن فيوتشر - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 12)

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