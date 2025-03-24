موعد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 25.. حكايات عبد الستار الكف

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي يعرض خلال الفترة الحالية على عدد من القنوات الفضائية، ويحقق نسب مشاهدة عالية. وفي هذا التقرير نرصد لكم المواعيد الكاملة على جميع القنوات:

مواعيد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال على قناة CBC

العرض الأول: الساعة 6:30 مساءً

الإعادة: الساعة 1:00 صباحًا



مواعيد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال على قناة CBC دراما

العرض الأول: الساعة 7:30 مساءً

الإعادة الأولى: الساعة 3:00 صباحًا

الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا

الإعادة الثالثة: الساعة 4:15 مساءً



مواعيد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال على قناة DMC

العرض الأول: الساعة 11:00 مساءً

الإعادة: الساعة 10:30 صباحًا



مواعيد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال على قناة DMC دراما

العرض الأول: الساعة 1:30 صباحًا

الإعادة الأولى: الساعة 8:00 صباحًا

الإعادة الثانية: الساعة 2:30 مساءً



تفاصيل مسلسل شهادة معاملة أطفال

يذكر أن مسلسل "شهادة معاملة أطفال" يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، ويُعرض بشكل يومي محققًا نسب متابعة كبيرة.

شهدت الحلقة 24 من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي العديد من الأحداث المثيرة التي حملت مفاجآت غير متوقعة للمشاهدين، حيث اتجهت القصة إلى الكشف عن أسرار الماضي التي طاردت أبطال العمل طوال الحلقات السابقة، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

عبد الستار الكف يواجه ماضيه مع المعلم "شمرت"

بدأت أحداث الحلقة بذهاب عبد الستار الكف، الذي يجسد دوره النجم محمد هنيدي، إلى المعلم "شمرت" (محمد لطفي)، الذي كان قد دبّر له حادثًا مأساويًا قبل 20 عامًا. اللقاء بينهما حمل مشاعر متضاربة بين الانتقام والاعتراف، مع استمرار التصعيد الدرامي في القصة.

مقبولة تسرق زوجها وتكشف سر والدتها

من ناحية أخرى، قامت مقبولة (سما إبراهيم) بسرقة زوجها "سعد الحامي" (صبري فواز) من خلال الاستيلاء على مجموعة من الشيكات الخاصة بعملائه، مما أوقعه في أزمة قانونية كبيرة. المفاجأة الأكبر كانت عندما كشفت مقبولة لابنتها أن جدتها لا تزال على قيد الحياة، وأن والدها عبد الستار الكف قد وضعها في دار مسنين منذ سنوات.

ابنة عبد الستار تبحث عن جدتها

بعد معرفة هذا السر، قررت ابنة عبد الستار الكف الذهاب لزيارة جدتها في دار المسنين، لتفتح هذه الخطوة أبوابًا جديدة من التساؤلات حول سبب تخلي عبد الستار عن والدته، وماذا يخفي هذا القرار من أسرار الماضي.

وحيد يكشف معلومات خطيرة عن عبد الستار الكف

يظهر وحيد (خالد أنور)، ابن عبد الرحيم غلاب (وليد فواز)، حيث يقرر مواجهة والده وكشف كل ما يعرفه عن عبد الستار الكف. هذه المواجهة جاءت لتضع عبد الستار أمام حقائق لا مفر من مواجهتها.

صراعات متزايدة في حياة سعد الحامي

على صعيد آخر، واجه سعد الحامي اتهامات من زوجته مقبولة بالخيانة، وأجبرته الظروف على الاعتراف بأنه بالفعل تزوج عليها. هذا الاعتراف لم ينقذه من المشاكل بل أوقعه في مأزق أكبر بعد أن علم أنها هي من سرقت الشيكات، ولم تستعدهم إلا بعد أن طلّق زوجته الثانية.

ملخص أحداث الحلقات السابقة

تأتي هذه التطورات استكمالًا لأحداث الحلقات 21 و22 و23، التي شهدت هروب ابن عبد الستار من خاطفيه، ومحاولات العثور على الذهب المخفي بجوار شجرة منذ 20 عامًا، إضافة إلى دخول عبد الستار السجن في قضية إيصال أمانة، وقيام ابنته بدفع مليون جنيه لإطلاق سراحه.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" يجمع الدراما والتشويق

يواصل مسلسل "شهادة معاملة أطفال" تقديم حبكة درامية قوية تجمع بين التشويق والإثارة، مع الكشف التدريجي عن أسرار الماضي التي تعصف بحاضر الشخصيات. ويُعرض المسلسل يوميًّا ضمن مسلسلات رمضان 2025، ليحافظ على تصدره نسب المشاهدة.

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