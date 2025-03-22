مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 22.. سعد يضعف موقف عبدالستار أمام النيابة

حقق مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي، نجاح كبير منذ عرضه في الموسم الرمضاني 2025، لذلك يبحث المشاهدين عن تفاصيل أحداث الحلقة 22 من العمل.

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 22 من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يعرض في رمضان 2025.

ملخص الحلقة 22 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، محاول كل من إنجي ووحيد وسما وعطية مساعدة عبدالستار الكف لإثبات براءته والإفراج عنه، في حين يسعى سعد لإضعاف موقف عبدالستار أمام النيابة، ولكن تكشف مقبولة ما يخطط له، ومن جانب أخر تعلن ميرفت خطوبتها من رمزي.



موعد إعادة مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي على قناة CBC الساعة 6 ونصف مساء، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحا، وكما يعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة 7 ونصف مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 12 ظهراً والإعادة الثالثة 4 وربع مساء.



وكما يعرض مسلسل شهادة معاملة على قناة DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، وكما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال، من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور، وليد فواز، نهى صالح، مصطفى الرومي، وأشرف زكي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج سامح عبد العزيز.



قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال تدور أحداثه حول محمد هنيدي التي يؤدي دور المحامي عبد الستار، وهو شخصية شريرة، حيث يدخل في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعند استيقاظه، يواجه التحديات والمواقف الناتجة عن أفعاله السابقة، مما يؤدي إلى العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.



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