أسعار العملات اليوم الاثنين 24-3-2025.. الجنيه وصل فين؟

أسعار العملات اليوم.. أعلن البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم الاثنين 24 مارس 2025, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار العملات اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار العملات اليوم الاثنين 24 مارس 2025, وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري, كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 50.5868 جنيهًا للشراء و50.7229 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 54.7046 جنيهًا للشراء و54.8619 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 65.348 جنيهًا للشراء و65.5391 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري 6.9776 جنيهًا للشراء و6.9976 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري 57.2573 جنيهًا للشراء و57.4373 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري إلى 7.3333 جنيهًا للشراء و7.3541 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 164.0831 جنيهًا للشراء و164.5779 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4859 جنيهًا للشراء و13.5229 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 71.249 جنيهًا للشراء و71.6425 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري 134.1861 جنيهًا للشراء و134.565 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري 13.8746 جنيهًا للشراء و13.9177 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 131.3943 جنيهًا للشراء و131.7992 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري 13.7722 جنيهًا للشراء و13.81 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري 4.9766 جنيهًا للشراء و5.0081 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري إلى 4.7803 جنيهًا للشراء و4.8272 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري 35.2521 جنيهًا للشراء و35.3494 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري 31.7129 جنيهًا للشراء و31.8185 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 0.3388 جنيهًا للشراء و0.3397 جنيهًا للبيع.

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سعر الدينار الليبي اليوم الأحد 23 مارس بختام التعاملات