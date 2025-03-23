عاجل| ارتفاع أسعار العملات اليوم بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. اختتمت البنوك العاملة في السوق المصرية تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-3-2025، على ارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني.

وجاء ارتفاع أسعار العملات اليوم في ختام التعاملات ليعكس حالة من التذبذب يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والتقلبات في مؤشرات العرض والطلب على العملات الأجنبية.

أسعار العملات اليوم

وسجلت شاشات البنوك ارتفاعات متفاوتة في أسعار العملات اليوم الشراء والبيع للعملات الرئيسية، وسط توقعات بمزيد من التحركات خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب المستثمرين لأية قرارات جديدة من البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية، إلى جانب متابعة التطورات العالمية التي تؤثر على الأسواق المالية وسوق الصرف.

ويأتي هذا التغير في أسعار العملات اليوم في وقت يسعى فيه البنك المركزي والحكومة إلى تعزيز استقرار السوق وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الاستيراد وخدمة الدين الخارجي، فيما يراقب المواطنون عن كثب تأثير هذه التحركات على أسعار السلع والخدمات.

الموجز يستعرض معكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، بختام تعاملات البنوك والمصارف الرسمية، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.59 جنيه، وسعر البيع 50.72 جنيه.

سعر اليورو اليوم

بينما تراجع سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي، إذ سجل الشراء 54.70 جنيه، والبيع عند 54.86 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وصعد مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.49 جنيه، والبيع عند 13.52 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وقفز سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.77 جنيه، والبيع عند 13.81 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم، إذ سجل الشراء عند 164.08 جنيه، فيما جاء البيع 164.58 جنيه.

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