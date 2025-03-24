مسلسل شباب امرأة الحلقة الثامنة.. مرض والدة إمام وشفاعات في مواجهة حادة مع حامد

يواصل مسلسل شباب امرأة، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، إثارة الجدل واستقطاب اهتمام المشاهدين مع استمرار تصاعد الأحداث في الحلقة الثامنة، تتضح في هذه الحلقة بشكل أكبر هيمنة شخصية "شفاعات" على من حولها، بينما يجد "إمام" نفسه غارقًا في سلسلة من الأزمات المتشابكة، العمل مكوّن من 15 حلقة، يُعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ويشهد في كل حلقة تطورات جديدة تزيد من شغف الجمهور لمتابعته.

يرصد الموجز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل شباب امرأة ومواعيد عرضه فيما يلي:

مسلسل شباب امرأة

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل شباب امرأة

تنطلق الحلقة الثامنة من مسلسل شباب امرأة بأحداث مشوّقة، حيث يقرر إمام العودة إلى قريته للاطمئنان على والدته التي تدهورت حالتها الصحية بشكل خطير.

هذا القرار لم يمر مرور الكرام على شفاعات، التي تشعر بقلق شديد وغيرة طاغية، فتردّ بأسلوب حاد، مانعة الطعام والشراب في منزلها احتجاجًا على مغادرته، في محاولة واضحة للضغط عليه وإبقائه تحت سيطرتها.

على جانب آخر، يعيش طارق النهري لحظات من التردد والصراع الداخلي قبل أن يجد نفسه مضطرًا للموافقة على زواج ابنته من عمرو وهبة، بعد تعرضه لضغوط مكثفة من بناته، ليحسم الأمر أخيرًا ويعطي الضوء الأخضر لهذه الزيجة، رغم تحفظاته السابقة.

في تطوّر غير متوقع، تتدخل شفاعات لإنقاذ حامد، ابن زوجها الراحل، من السجن بعد القبض عليه أثناء محاولته سرقتها ورغم موقفها الداعم له، إلا أن ردّ فعله يأتي معاكسًا تمامًا، حيث ينقلب ضدها فور خروجه، ويوجه إليها الإهانات، متهمًا إياها بإنفاق أموالها على الرجال، بل يصل به الأمر إلى تهديدها علنًا.

تتوالى الأحداث الدرامية في الحلقة الثامنة، وتزداد التحديات أمام أبطال العمل، ما يجعل الجمهور متشوقًا لمعرفة مصير الشخصيات في الحلقات المقبلة، في ظل تصاعد التوتر بين شفاعات وإمام، وتفاقم الصراعات التي تحيط بشخصيات العمل المختلفة.

مسلسل شباب امرأة

أبطال مسلسل شباب امرأة

يضم مسلسل شباب امرأة نخبة من أبرز نجوم الدراما المصرية، حيث يشارك في بطولته كل من: غادة عبد الرازق في دور "شفاعات"، يوسف عمر في دور "إمام"، داليا شوقي، محمد محمود في دور "حسبو"، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تدور أحداث مسلسل شباب امرأة حول الشاب الريفي "إمام"، الذي ينتقل إلى القاهرة لمواصلة دراسته، لكنه يقع تحت تأثير "شفاعات"، السيدة التي تستغل براءته وطموحه في لعبة النفوذ والإغراءات. وبينما يحاول التمسك بالقيم التي نشأ عليها، يجد نفسه محاصرًا بصراعات نفسية واجتماعية تدفعه لاتخاذ قرارات حاسمة قد تغيّر مجرى حياته بالكامل.

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة والقنوات الناقلة

يمكن متابعة مسلسل شباب امرأة عبر مجموعة من القنوات والمنصات الرقمية وفق الجدول التالي:

• قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 12:15 صباحًا والإعادة: 6:45 صباحًا، أما قناة CBC العرض الأول في الساعة 9:30 مساءً والإعادة الأولى في الساعة 1:30 صباحًا والإعادة الثانية: 11:00 صباحًا، أما قناة النهار العرض الأول في الساعة 7:00 مساءً.

كما يتم عرض حلقات مسلسل شباب امرأة عبر منصة Watch It ومتاح للمشاهدة في أي وقت عبر البث الرقمي.

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