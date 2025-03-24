تاريخ مواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش قبل لقاء الليلة بكأس العاصمة

تترقب جماهير القلعة الحمراء، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق طلائع الجيش التي تجمعهما علي استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

يسعي فريق الكرة بالنادي الأهلي، لتحقيق نتيجة طيبة أمام نظيره طلائع الجيش بعد الهزيمة أمام إنبى في الجولة الأولي من البطولة ويسعي الأهلي لتحقيق لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

تاريخ لقاءات الأهلي ضد طلائع الجيش

التقى فريق الأهلى نظيره فريق طلائع الجيش فى 40 مباراة قبل قمة الليلة حيق حقق الأهلي الفوز في 31 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 73 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

قمة الأهلي أمام طلائع الجيش

فريق الأهلي يلتقي نظيره فريق طلائع الجيش في مواجهة قوية علي استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، وذلك في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

مشاهدة ماتش الأهلي ضد طلائع الجيش

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق طلائع الجيش التي تجمعهما علي استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، يتم نقلها عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي ضد طلائع الجيش

جدول ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بجدول الدوري المصري ويأتي كالتالي:

1- بيراميدز - (المباريات: 17 - الأهداف: 32 - النقاط: 42)

2- الأهلي - (المباريات: 18 - الأهداف: 30 - النقاط: 39)

3- الزمالك - (المباريات: 18 - الأهداف: 33 - النقاط: 35)

4- المصري - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 30)

5- البنك الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 29)

6- بتروجيت - (المباريات: 18 - الأهداف: 19 - النقاط: 25)

7- سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 17 - الأهداف: 23 - النقاط: 24)

8- فاركو - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 23)

9- حرس الحدود - (المباريات: 18 - الأهداف: 17 - النقاط: 22)

منطقة الهبوط:

1- زد - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 21)

2- طلائع الجيش - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 21)

3- الجونة - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 20)

4- سموحة - (المباريات: 18 - الأهداف: 13 - النقاط: 20)

5- الاتحاد السكندري - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 18)

6- غزل المحلة - (المباريات: 17 - الأهداف: 16 - النقاط: 17)

7- الإسماعيلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 14)

8- إنبي - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 12)

9- مودرن فيوتشر - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 12)

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