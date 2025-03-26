مسلسل فهد البطل الحلقة 25.. فهد ينجو من محاولة اغتياله ونادر التمساح يدبر مكيدة لريكو

بدأت الحلقة 25 من مسلسل فهد البطل بظهور "بدارة" وهي تسعى لتنفيذ خطتها للانتقام من "فهد" الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، بينما كان الأخير يستعد لعملية تهريب جديدة مع "توفيق التمساح" محمود البزاوي، في ظل مراقبة دقيقة من "عمرو غلاب" أحمد ماجد.

ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 25



ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 25، عقب تعرض "فهد" لهجوم مفاجئ بالسلاح من قبل "أباظة"، تمكن من الإفلات من الموت بأعجوبة، حيث أصيب "أباظة" برصاصة عن طريق الخطأ خلال الهجوم، وهذا أدى لفشل مخطط "بدارة" لاغتيال فهد.

كما بدأ "عمرو" في البحث بين مقتنيات والدته الراحلة "وفاء"، ليجد نوتة تحتوي على أسماء غامضة مثل "زينب" و"رفعت"، وهذا أثار تساؤلاته حول سر هذه الأسماء، لاسيما بعدما حاول "غلاب الجارحي"أحمد عبد العزيز التشكيك في صحة والدته النفسية قبل وفاتها.

مسلسل فهد البطل

أطلقت الشرطة تحقيقًا رسميًا في حادثة مقتل "وفاء"، وبدأت باستجواب العمدة "غلاب"، الذي أنكر وجود أي عداوة بين القتيل "عبود" والراحلة "وفاء"، وأثناء التحقيق، تم استجواب "عجيبة" صفوة التي أنكرت معرفتها بأي معلومات عن قطعة القماش التي عُثر عليها في مسرح الجريمة، فيما أمرت الشرطة بتفتيش غرفة "وفاء" بحثًا عن أدلة إضافية.

توجهت "كناريا" ميرنا نور الدين وشقيقتها "ولاء" لمركز الشرطة لتقديم بلاغ رسمي ضد "فهد البطل"، متهمتين إياه بأنه المسؤول عن مقتل والدهما "شوقي" حجاج عبد العظيم، وخلال تواجدهما هناك، ظهر "عمرو غلاب" وسأل "كناريا" عن مكان إقامة فهد، في محاولة للوصول إليه.

مسلسل فهد البطل

كما تصاعدت الخلافات بين "نادر التمساح" حمزة العيلي وخطيبته "راوية" كارولين عزمي، حيث فاجأته الأخيرة بقرارها بالتراجع عن زواجها منه، ومع اقتراب تنفيذ العملية الجديدة لـ "توفيق التمساح"، كان لدى "فهد البطل" خطة واضحة، لكن الأمور لم تسر كما خطط لها، حيث أوقفه "عمرو غلاب" عند أحد الأكمنة لتفتيش سيارته، لكنه لم يجد أي شيء مريب معه، ولكن عند تفتيش سيارة "ريكو" عصام السقا عثر بداخلها على كمية من المخدرات، مما يشير إلى أن "نادر التمساح" قد دبر له مكيدة انتقامًا منه بعد المشادة التي وقعت بينهما بسبب "راوية".



أبطال مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل



يعرض مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحاً، ويعرض أيضاً عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض أيضاً على قناة ART حكايات في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكذلك الساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضه على قناة ART حكايات 2 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

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