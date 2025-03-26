أقوى وصفات للبشرة المختلطة للعناية اليومية والتخلص من الشوائب

يرغب العديد من الأفراد في التعرف على وصفات للبشرة المختلطة وتكون طبيعية، لأن ميزة تلك الوصفات انها تعمل على ترطيب البشرة، وتخلصك من حروق الشمس وتجاعيد الوجه، كما أنها تُساعد على تنعيم البشرة وجعلها لامعة كما أنها أفضل من المستحضرات الصناعية.

وصفات للبشرة المختلطة

وخلال السطور التالية، الموجز، أفضل وصفات للبشرة المختلطة وطبيعية.

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي ستكون ملائمة للبشرة المختلطة وذلك خلال الفقرات التالية

ماسك البشرة المختلطة من الشوفان واللوز

ماسك الشوفان واللوز يحتوي على العديد من المكونات التي تُساعد على التخلص من الزيوت الزائدة، وسوف نتعرف على طريقة التحضير والتطبيق فيما يلي:

تحضير 10 حبات من اللوز مع ملعقة من الشوفان، ونصف ملعقة من اللبن الرائب ونصف ملعقة من العسل.

يتم نقع حبات اللوز في الماء ليلة كاملة.

في الصباح يم طحن حبات اللوز جيدًا حتى تتحول إلى عجينة ناعمة.

يتم إضافة الشوفان واللبن الرائب والعسل إلى معجون اللوز ثم تحريك المكونات جيدًا.

يتم وضع الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يتم شطف البشرة بالماء.

وصفات للبشرة المختلطة

ماسك البشرة المختلطة من قشور البرتقال والشاي الأخضر

في ضوء الحديث عن وصفات طبيعية للبشرة المختلطة، سنتعرف على ماسك البشرة المختلطة من قشور البرتقال مع الشاي الأخضر وذلك خلال السطور القادمة:

تجهيز تركيبة الماسك التي تتكون من حصص متساوية من مسحوق قشور البرتقال، والشاي الأخضر، وقطرات من العسل.

يتم مزج المكونات جيدًا.

تدليك البشرة بالمكونات بلطف وبشكل دائري.

يُترك الماسك ربع ساعة ثم يتم غسله بماء فاتر.

وصفات للبشرة المختلطة

ماسك البشرة المختلطة من البيض

يُساعد ماسك البيض على تحسين صحة ومظهر البشرة المختلطة حيث يحتوي على العديد من المكونات التي تُغذي البشرة، وسوف نتناول الماسك فيما يلي:

الحصول على المكونات مثل بياض البيض، وملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

يتم خفق البيض إلى أن يتحول إلى كريمة بيضاء.

إضافة البياض على العسل والليمون.

يتم غسل الوجه بماء دافئ

من خلال استخدام قطعة قطن صغيرة يتم توزيع الماسك على الوجه.

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