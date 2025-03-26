مواعيد عرض مسلسل "قهوة المحطة" الحلقة 12والقنوات الناقلة

يواصل مسلسل "قهوة المحطة" تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير في الحلقات الأخيرة، وزيادة الإثارة والتشويق حول لغز مقتل شخصية مؤمن الصاوي، ويرصد الموجز تفاصيل .

ومع انتظار عرض الحلقة 12، يبحث الكثير من المشاهدين عن تفاصيل العرض ومواعيد الحلقات عبر القنوات والمنصات الرقمية المختلفة. في هذا التقرير نقدم لكم جميع التفاصيل الكاملة حول مواعيد عرض الحلقة 12 من مسلسل "قهوة المحطة"، والقنوات الناقلة، وقصة العمل وأبطاله.

قصة مسلسل "قهوة المحطة"

تدور أحداث مسلسل "قهوة المحطة" في إطار درامي اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، وتدور القصة حول الشاب مؤمن الصاوي الذي يترك الصعيد متجهًا إلى القاهرة لتحقيق حلمه في الشهرة. لكن مسيرته تواجه سلسلة من العقبات والمواقف الصعبة التي تؤدي في النهاية إلى وفاته في ظروف غامضة. هذه النهاية المأساوية تفتح أبوابًا لعدة جرائم مترابطة، ويتم تناولها في سياق درامي مثير يجمع بين الجريمة والغموض.

يتميز المسلسل بتصوير أكثر من 20 موقعًا مختلفًا بين القاهرة ومحافظات الصعيد، مما يضفي على الأحداث مصداقية وحيوية تجعل المشاهد يعيش التفاصيل وكأنه جزء منها.

مواعيد عرض الحلقة 12 من "قهوة المحطة"

تُعرض الحلقة 12 من مسلسل "قهوة المحطة" عبر مجموعة من القنوات والمنصات، ما يمنح المشاهد مرونة في المتابعة:

قناة ON:

العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

الإعادة الأولى: الساعة 5:30 صباحًا

الإعادة الثانية: الساعة 3:30 عصرًا



قناة CBC:

العرض الأول: الساعة 9:45 مساءً

الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

الإعادة الثانية: الساعة 12:15 ظهرًا



منصة Watch It:

العرض الأول: الساعة 9:00 مساءً

الإعادة الأولى: الساعة 11:00 صباحًا

الإعادة الثانية: الساعة 1:30 صباحًا



أبطال مسلسل "قهوة المحطة"

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من كبار النجوم: أحمد غزي، بيومي فؤاد، علاء عوض، هالة صدقي، يوسف عثمان، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، انتصار، رشدي الشامي، حسن أبو الروس، فاتن سعيد، أحمد ماجد، وغلاء مرسي.

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، ويقدم تجربة درامية مختلفة تركز على القضايا الاجتماعية في إطار مشوق يجذب انتباه الجمهور مع كل حلقة جديدة.

متابعة حلقات مسلسل "قهوة المحطة"

بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات السابقة، يتوقع أن تشهد الحلقة 12 من مسلسل "قهوة المحطة" تصاعدًا في وتيرة الأحداث، خاصة بعد المشهد المؤثر للفنان أحمد غزي الذي حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُعد هذا المسلسل من أبرز الأعمال الرمضانية لعام 2025، وينتظر الجمهور بفارغ الصبر معرفة مصير الشخصيات والأحداث الغامضة التي بدأت تتكشف تدريجيًا.

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