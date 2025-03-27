تفاصيل مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 27.. صراع الذهب يعود والمكائد تتصاعد

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" العديد من التطورات المشوقة التي تأسر المشاهدين، حيث عادت ذاكرة عبد الستار الكف (محمد هنيدي) ليكشف عن مكان الذهب الذي تم إخفاؤه منذ عشرين عامًا، ويتذكر تفاصيل يوم الحادثة الذي غيّر حياته، ويرصد الموجز تفاصيل .

مكيدة جديدة من سعد الحامي ضد عبد الستار الكف

اعترف سعد الحامي (صبري فواز) خلال أحداث الحلقة بأنه هو من استأجر أحد البلطجية قبل 20 عامًا للقضاء على عبد الستار الكف، وها هو يجدد التعاون مع نفس البلطجي، الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي، للتخلص من عبد الستار مرة أخرى. كما قام سعد بسرقة شقة زوجته الثانية "جليلة" (جيهان خليل)، ما دفعها لمحاولة التقرب منه من جديد، إلا أنه قام بطردها من مكتبه، لتبدأ جليلة في تدبير مكيدة ضده.

مقبولة تحاول استرجاع الماضي دون جدوى

من جانب آخر، تحاول "مقبولة" (سما إبراهيم) التقرب من عبد الستار الكف واسترجاع ذكريات الماضي بينهما، لكنه يرفض محاولاتها، ويُبدي تمسكًا بموقفه، خاصة بعد عودته للبحث عن الذهب مع فريقه.

ملخص أحداث الحلقات السابقة

أحداث الحلقة 26

شهدت الحلقة 26 ذهاب طليق "سما" (نهى عابدين) إليها من أجل التنازل عن حقه في الشقة مقابل مليون جنيه، لتلجأ إلى عبد الستار الكف طلبًا للمساعدة. كما واجهت ابنة عبد الستار والدها خالد أنور، وأخبرته بأنها تعرف أنه يحاول التقرب منها لمصلحته الخاصة. وفي تطور آخر، تمكن عبد الستار وفريقه من الوصول لمكان الشجرة التي دُفن الذهب أسفلها، لكنهم دخلوا فيلا السفير وتمكنوا من خداعه لبدء الحفر بجوارها.

الحلقة 25.. تصاعد الأزمات بين سعد الحامي وزوجاته

في الحلقة 25، انفصل سعد عن زوجته الثانية "جليلة" بعدما اشترطت عليه مقبولة أن يمنحها الشيكات مقابل الطلاق. وبعد ذلك، طالبت مقبولة بدورها الطلاق، فيما قامت جليلة بتوكيل عبد الستار الكف للانتقام من سعد.

الحلقة 24.. المواجهة مع شمرت وكشف الأسرار

شهدت الحلقة 24 ذهاب عبد الستار الكف إلى المعلم "شمرت" (محمد لطفي)، الذي دبر له الحادث منذ 20 عامًا. كما سرقت مقبولة زوجها سعد وأخذت شيكات بعض العملاء، ما ورّطه في مشاكل كبيرة. وظهر "وحيد" (خالد أنور) الذي أخبر ابن عبد الرحيم غلاب بكل أسرار عبد الستار.

الحلقة 23.. البحث عن الذهب وخلافات أسرية

الحلقة 23 شهدت بحث ابنة عبد الستار وصديقها وحيد عن الشجرة بمساعدة خبير زراعي. بينما حاول سعد الانفصال عن جليلة بعد تشوه وجهها، واضطرت ابنة عبد الستار لدفع مليون جنيه لإخراجه من السجن.

مسلسل شهادة معاملة أطفال.. تشويق وإثارة مستمرة

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة محمد هنيدي، صبري فواز، نهى عابدين، جيهان خليل، سما إبراهيم، خالد أنور، ومحمد لطفي. ويواصل المسلسل جذب الجمهور بأحداث متصاعدة مليئة بالمفاجآت. تابعونا لمزيد من تغطيات أحداث الحلقات المقبلة لحظة بلحظة.

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