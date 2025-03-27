المداح 5 الحلقة 27.. حمادة هلال في ورطة بعد اختفاء تاج

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل "المداح 5" تطورات كبيرة حيث يظهر الشيخ جاد إلى جانب زوجته الحامل، التي بدت عليها علامات الإعياء الشديد، وسرعان ما تزداد حدة التوتر عندما تبدأ آلام المخاض بشكل مفاجئ، ويرصد الموجز تفاصيل .

احداث الحلقة

وفي لحظة فارقة، تظهر الجنية كرستينا، المعروفة بالراهبة، لتقديم المساعدة، ويتمكن كل من ست الحسن والملك الأحمر من التخلص من تاج، وهو ما يكشفه عماد لصابر لاحقًا.

موضحًا أن تاج كانت تمثل العائق الأكبر أمامهم، كما كانت السبب في حماية صابر من الانخراط في مخططاتهم، هذه المفاجأة تصدم صابر، ما يدفعه إلى تكثيف بحثه عن الصولجان والخنجر الخاص بتاج، مصرًّا على استعادة حقها وكشف الحقيقة.

على جانب آخر، تبدأ رحاب بالتخطيط لاستغلال عبد الرازق في الحصول على أي شيء يخص حسن، لتستخدمه في تنفيذ مخطط سحري، لا يستهدف حسن فقط، بل يمتد ليشمل شقيقتها منال، مما يزيد من تصاعد التوترات بين الشخصيات.

وفي تطور غير متوقع، يتخذ صابر قرارًا جريئًا بهدم المقام الخاص به في البلدة، ما يثير غضب الأهالي، الذين يعتبرون هذا المكان رمزًا دينيًا ذا قيمة.

وسرعان ما يحتشد عدد كبير من السكان أمام منزله احتجاجًا على قراره، لتزداد حدة التوترات داخل البلدة.

تنتهي الحلقة بمشهد مؤثر، حيث يظهر الحاج سليم وهو يحمل خنجر تاج متوجهًا نحو صابر، في إشارة إلى أنه قد يكون على وشك كشف معلومات محورية قد تغيّر مجرى الأحداث القادمة.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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