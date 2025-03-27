مسلسل شباب امرأة الحلقة 11.. شفاعات تواصل سيطرتها وإمام يواجه خطر

يستمر مسلسل شباب امرأة في جذب اهتمام المشاهدين مع تصاعد وتيرة الأحداث في الحلقة الحادية عشرة، حيث تزداد سيطرة "شفاعات" على من حولها، بينما يتورط "إمام" في أزمات معقدة تنذر بمفاجآت غير متوقعة، والعمل يضم 15 حلقة، يُعرض في النصف الثاني من رمضان.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة 11 من مسلسل شباب امرأة خلال السطور التالية

مسلسل شباب امرأة

ملخص أحداث مسلسل شباب امرأة الحلقة 11

بدأت الحلقة 11 من مسلسل شباب امرأة، بموقف غير متوقع بين شفاعات (غادة عبد الرازق) وإمام (يوسف عمر)، حيث عرضت عليه سيارة كهدية، لكنه رفض قبولها دون مقابل، مصرًا على توقيع كمبيالات والعمل معها لسداد ثمنها.

في حديثهما، كشفت شفاعات عن رغبتها في أن تصبح "ست بيت" وتجد الرجل المناسب للزواج، في تلميح يحمل أكثر من دلالة حول نواياها الحقيقية تجاه إمام.

في الجانب الآخر، تعيش غالية (رانيا منصور) حالة من التردد العاطفي بعد دخولها في علاقة جديدة، في الوقت الذي يحاول طليقها حامد استعادتها بالقوة، بل بدأ في مراقبة تحركاتها والتقصي عن هوية الرجل الذي ظهر برفقتها، مما ينذر بتصعيد جديد في الصراع بينهما.

كما حرص إمام على زيارة والدته للاطمئنان عليها، حيث أوصته بعدم إهمال دراسته والانتباه لنوايا المحيطين به، في الوقت ذاته، حاولت خادمة شفاعات تحذيرها من حديث الناس عن علاقتها بإمام، لكن الأخيرة لم تعر الأمر اهتمامًا، مؤكدة أن إمام هو الوحيد الذي تثق فيه دون أن تشعر بأنه يستغلها، مما دفعها لمنحه مسؤولية إدارة أموالها وأملاكها.

شهدت الحلقة مواجهة قوية بين شفاعات وداليا شوقي، ابنة عم إمام، التي زارته ولم تجده في المنزل، فدخلت في جدال حاد مع شفاعات التي أكدت لها أن محاولتها إبعاده عن العمل معها لن تنجح، وأنه لن يعود للعمل في محل العائلة، وتصاعدت حدة النقاش حتى قامت شفاعات بطرد داليا من منزلها، ما يشير إلى تطورات جديدة في الحلقات المقبلة.

في نهاية الحلقة، طلبت شفاعات من إمام أن يأخذها في جولة بالسيارة، لكن ما حدث بعد ذلك قلب الموازين، حيث فوجئ بمجموعة من الأشخاص يهاجمونه ويعتدون عليه بعنف، في مشهد صادم يترك الجمهور في حالة ترقب لما سيحدث له في الحلقات القادمة.

مسلسل شباب امرأة

أبطال مسلسل شباب امرأة



يضم مسلسل شباب امرأة نخبة من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم: غادة عبد الرازق، يوسف عمر، داليا شوقي، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تدور أحداث شباب امرأة حول "إمام"، الشاب الريفي الذي ينتقل إلى القاهرة لمواصلة دراسته، لكنه يجد نفسه تحت تأثير "شفاعات"، التي تستغل طموحه وبراءته في لعبة النفوذ والإغراءات، بينما يحاول الحفاظ على قيمه، يواجه صراعات نفسية واجتماعية قد تدفعه لاتخاذ قرارات تغير حياته بالكامل.

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل شباب امرأة عبر مجموعة من القنوات والمنصات الرقمية وفق الجدول التالي:

• ON TV: العرض الأول 12:15 صباحًا، الإعادة 6:45 صباحًا.

• CBC: العرض الأول 9:30 مساءً، الإعادة الأولى 1:30 صباحًا، الإعادة الثانية 11:00 صباحًا.

• النهار: العرض الأول 7:00 مساءً.

• Watch It: متاح عبر البث الرقمي في أي وقت.



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