مسلسل شباب امرأة الحلقة 9.. شفاعات تتكفل بعلاج والدة إمام وعائلته في صدمة

يواصل مسلسل شباب امرأة، بطولة النجمة غادة عبد الرازق، تصدر المشهد الدرامي مع تصاعد الأحداث في الحلقة التاسعة، حيث يتعمق الصراع بين الشخصيات، ويزداد نفوذ شفاعات، التي تفرض سيطرتها على من حولها، في المقابل يواجه إمام أزمة جديدة تضيف المزيد من التعقيد إلى رحلته، العمل يتألف من 15 حلقة ويُعرض خلال النصف الثاني من رمضان، حيث تتطور القصة في كل حلقة، مما يجعل المشاهدين في حالة ترقب دائم.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل شباب امرأة والقنوات الناقلة خلال السطور التالية:

مسلسل شباب امرأة

أحداث مسلسل شباب امرأة الحلقة التاسعة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل شباب امرأة، وصول أنباء مقلقة إلى إمام عن تدهور صحة والدته، فيسارع إلى قريته ليجدها في حالة حرجة وسط محاولاته لإنقاذها، يطلب مساعدة أحد أصدقائه لنقلها إلى القاهرة عبر الإسعاف، لكن العقبات تقف في طريقه.

بخطوة غير متوقعة، تتدخل شفاعات وتتكفل بترتيب سيارة الإسعاف وتحمل جميع تكاليف العلاج، ما يثير استغراب الجميع، هل تفعل ذلك بدافع الخير، أم أنها تحكم قبضتها على إمام بشكل لا يمكن الفكاك منه؟

على جانب آخر، يخرج حامد من السجن ليواجه تحديًا جديدًا: استعادة زوجته رغم اعتراضها، حيث تتشابك الخيوط في هذا الصراع، يقرر طارق النهري أخيرًا الموافقة على زواج ابنته من سيد (عمرو وهبة) بعد تردد طويل.

كما ترافق شفاعات إمام في محنته، لكن حين يصل أفراد عائلته للاطمئنان عليه، يصدمهم حجم سلطتها عليه، التساؤلات تتزايد حول طبيعة علاقتها به، وهل أصبحت تتحكم في كل تفاصيل حياته، كل هذه التساؤلات ستكون الإجابة واضحة خلال الحلقات القادمة.

مسلسل شباب امرأة

أبطال مسلسل شباب امرأة

يضم مسلسل شباب امرأة كوكبة من النجوم، أبرزهم:غادة عبد الرازق، يوسف عمر، داليا شوقي، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

قصة مسلسل شباب امرأة

يتتبع المسلسل رحلة إمام، الشاب الريفي الذي يغادر بلدته إلى القاهرة لمتابعة دراسته، لكنه يجد نفسه عالقًا بين طموحه وسلطان شفاعات، المرأة التي تمتلك دهاءً لا حدود له، وتستغل ضعفه لتحقيق مصالحها.

ومع تصاعد التحديات، يجد إمام نفسه في مواجهة خيارات قد تقلب حياته رأسًا على عقب.

مسلسل شباب امرأة

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة والمنصات الناقلة

يمكن متابعة المسلسل عبر القنوات التالية:

ON TV: العرض الأول 12:15 صباحًا، الإعادة 6:45 صباحًا

CBC: العرض الأول 9:30 مساءً، الإعادة 1:30 صباحًا و11:00 صباحًا

النهار: العرض الأول 7:00 مساءً

كما تتوفر الحلقات عبر منصة Watch It، لمتابعة المسلسل في أي وقت عبر البث الرقمي.

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