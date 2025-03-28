ماكرون: جميع حلفاء أوكرانيا قد قرروا بالإجماع إستمرار العقوبات المفروضة على موسكو

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، إن كافة حلفاء أوكرانيا قد أقروا بالإجماع على ضرورة إستمرار العقوبات على موسكو المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



ماكرون : هدفنا واضح تحقيق السلام عبر ضمان وجود أوكرانيا في أفضل حال

وتابع ماكرون بمؤتمر صحفي في ختام قمة باريس بشأن أوكرانيا: "هدفنا واضح تحقيق السلام عبر ضمان وجود أوكرانيا في أفضل وضع ممكن، سنواصل دعم أوكرانيا باعتبار ذلك ضرورة".

وأكمل ماكرون: "عملنا خلال قمة باريس على إنشاء تحالف من أجل السلام، ونعمل على تعزيز الموقف التفاوضي لأوكرانيا".

ولفت إلى أن "الجيش الأوكراني يجب أن يكون قويا ضمن الضمانات الأمنية الممنوحة لكييف، ويجب ضمان أن تبقى أوكرانيا حرة وأن لا تتعرض إلى اعتداء آخر".



مقترح أوروبا لبقاء قوات أوروبية في فرنسا

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كشف، الأربعاء، عن أن هناك مقترحًا لنشر قوة أوروبية مسلحة في أوكرانيا يمكنها التدخل والرد إذا شنت روسيا هجومًا جديدًا.

و أوضح، ماكرون أن مقترح نشر قوة أوروبية مسلحة في أوكرانيا سيكون مرتبطًا بإتفاق سلام محتمل، وأنه يستهدف ضمان إستقرار المدن المهمة وتأمينها من أي تهديد عسكري مستقبلي.



كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجنود الذين سيتم نشرهم سيكونون مستعدين للتحرك والرد وفقًا لقرارات القيادة العسكرية، مشيرًا إلى أنهم في حال تعرضوا لأي هـ ـجوم سيكون عليهم التعامل معه والرد عليه.

واستضاف قصر الإليزيه في باريس قمة أوروبية رفيعة المستوى شارك فيها نحو 30 زعيماً ورئيس حكومة، في مقدمتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدعوة من الرئيس الفرنسي، وذلك لمناقشة سبل دعم أوكرانيا عسكرياً وسياسياً في مواجهة روسيا، خاصة في ظل تراجع الدعم الأميركي لكييف.



وتأتي هذه القمة في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول قدرة الدول الأوروبية على تعويض الغياب الأمريكي المتصاعد، خصوصاً بعد ما اعتُبر تقارباً نسبياً بين واشنطن وموسكو، وابتعاداً تدريجياً للولايات المتحدة عن الانخراط المباشر في الملف الأوكراني.

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