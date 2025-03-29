مسلسل شباب امرأة الحلقة 13.. إمام في أزمة بعد وفاة والدته

يواصل مسلسل شباب امرأة، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، إثارة الجدل واستقطاب اهتمام المشاهدين مع استمرار تصاعد الأحداث في الحلقة 13، العمل مكوّن من 15 حلقة، يُعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ويشهد في كل حلقة تطورات جديدة تزيد من شغف الجمهور لمتابعته.

يرصد الموجز أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل شباب امرأة ومواعيد عرضه فيما يلي:

مسلسل شباب امرأة

أحداث الحلقة 13 من مسلسل شباب امرأة

يشهد إمام تغيرًا كبيرًا في حياته بعد وفاة والدته، حيث يدخل في حالة نفسية سيئة تؤثر عليه بشدة.

وكنتيجة لهذا التغير، يتخذ قرارًا مصيريًا بترك الجامعة بعد زواجه من شفاعات، وهو الأمر الذي يثير استياء الجميع من حوله، فيصبح محل انتقاد ومعارضة من المقربين منه.

مشاهدة الحلقة 13 من مسلسل شباب امرأة

بدون علم إمام، تتوجه شفاعات إلى الجامعة حيث تلتقي بابنة عمه، وتحدث بينهما مواجهة حادة. خلال الشجار، تعترف شفاعات أمامها بأنها أصبحت زوجة إمام، مما يدفع الفتاة إلى اتخاذ قرار مفاجئ بالارتباط بزميلها الطبيب.

يعلم إمام بالأمر من صديقه، الذي يضعه أمام خيار حاسم إما أن يعود لحياته السابقة ويترك شفاعات، أو يواصل حياته معها وينسى الجميع.

في هذه السياق، يقرر إمام التوجه إلى منزل عمه، بالتزامن مع لحظة تقدم الطبيب رسميًا لخطبة ابنة عمه، لتبدأ مواجهة جديدة قد تغير مسار الأحداث.

أبطال مسلسل شباب امرأة

يضم مسلسل شباب امرأة نخبة من أبرز نجوم الدراما المصرية، حيث يشارك في بطولته كل من: غادة عبد الرازق في دور "شفاعات"، يوسف عمر في دور "إمام"، داليا شوقي، محمد محمود في دور "حسبو"، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تدور أحداث مسلسل شباب امرأة حول الشاب الريفي "إمام"، الذي ينتقل إلى القاهرة لمواصلة دراسته، لكنه يقع تحت تأثير "شفاعات"، السيدة التي تستغل براءته وطموحه في لعبة النفوذ والإغراءات. وبينما يحاول التمسك بالقيم التي نشأ عليها، يجد نفسه محاصرًا بصراعات نفسية واجتماعية تدفعه لاتخاذ قرارات حاسمة قد تغيّر مجرى حياته بالكامل.

مسلسل شباب امرأة

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة والقنوات الناقلة

يمكن متابعة مسلسل شباب امرأة عبر مجموعة من القنوات والمنصات الرقمية وفق الجدول التالي:

• قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 12:15 صباحًا والإعادة: 6:45 صباحًا، أما قناة CBC العرض الأول في الساعة 9:30 مساءً والإعادة الأولى في الساعة 1:30 صباحًا والإعادة الثانية: 11:00 صباحًا، أما قناة النهار العرض الأول في الساعة 7:00 مساءً.

كما يتم عرض حلقات مسلسل شباب امرأة عبر منصة Watch It ومتاح للمشاهدة في أي وقت عبر البث الرقمي.

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