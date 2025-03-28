مسلسل شباب امرأة الحلقة 12..  شفاعات تتزوج إمام ووالدته تموت بالحسرة

يواصل مسلسل شباب امرأة، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، إثارة الجدل واستقطاب اهتمام المشاهدين مع استمرار تصاعد الأحداث في الحلقة 12، تتضح في هذه الحلقة بشكل أكبر هيمنة شخصية "شفاعات" على من حولها، بينما يجد "إمام" نفسه غارقًا في سلسلة من الأزمات المتشابكة، العمل مكوّن من 15 حلقة، يُعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ويشهد في كل حلقة تطورات جديدة تزيد من شغف الجمهور لمتابعته.

يرصد الموجز أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل شباب امرأة ومواعيد عرضه فيما يلي:

أحداث الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة

تصاعدت الأحداث في الحلقة 11 من مسلسل شباب امرأة، حيث دخلت شفاعات في مواجهة حادة مع حامد بعد تورطه في المؤامرة ضد إمام وضربه.

لم تتوقف عند هذا الحد، بل فضحت سره أمام أهل المنطقة، مؤكدة له أن ابنته ليست من صلبه، إذ أن زوجته غالية أنجبتها في سبعة أشهر فقط، مما يثير الشكوك حول نسبها واتهمت شفاعات غالية بأنها حملت بابنتها من رجل آخر قبل زواجها من حامد.

مسلسل شباب امرأة

ورغم اتهامات شفاعات، إلا أن الحقيقة أكثر تعقيدًا، حيث كانت غالية على علاقة بشخص آخر قبل زواجها من حامد، لكنها لم تكن متأكدة من حملها منه، خاصة بعد أن تخلى عنها.

في الوقت نفسه، نشأت علاقة بين هذا الرجل وشفاعات، مما زاد الأمور تعقيدًا.

من جانبه، حاول حسبو (محمد محمود) تقديم نصيحة غير مباشرة لإمام، محذرًا إياه من الوقوع في نفس الأخطاء التي ارتكبها هو في الماضي، حتى لا يخسر أحبّاءه كما حدث معه.

مسلسل شباب امرأة

في تطور مفاجئ، قرر إمام الزواج من شفاعات، مما شكل صدمة قوية لابنة عمه، التي لم تتحمل الخبر.

توجه إمام لزيارة والدته المريضة في المستشفى، حيث كشفت له في لحظاتها الأخيرة أنها علمت بزواجه من شفاعات، وشعرت بالقهر لأن ابنها ضيّع مستقبله، إذ كان من المفترض أن يصبح أستاذًا جامعيًا، لكنه انتهى به الحال يعمل معها في المحل، ثم فارقت الحياة وسط ألم وحسرة.

أبطال مسلسل شباب امرأة

يضم مسلسل شباب امرأة نخبة من أبرز نجوم الدراما المصرية، حيث يشارك في بطولته كل من: غادة عبد الرازق في دور "شفاعات"، يوسف عمر في دور "إمام"، داليا شوقي، محمد محمود في دور "حسبو"، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تدور أحداث مسلسل شباب امرأة حول الشاب الريفي "إمام"، الذي ينتقل إلى القاهرة لمواصلة دراسته، لكنه يقع تحت تأثير "شفاعات"، السيدة التي تستغل براءته وطموحه في لعبة النفوذ والإغراءات. وبينما يحاول التمسك بالقيم التي نشأ عليها، يجد نفسه محاصرًا بصراعات نفسية واجتماعية تدفعه لاتخاذ قرارات حاسمة قد تغيّر مجرى حياته بالكامل.

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة والقنوات الناقلة

يمكن متابعة مسلسل شباب امرأة عبر مجموعة من القنوات والمنصات الرقمية وفق الجدول التالي:

• قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 12:15 صباحًا والإعادة: 6:45 صباحًا، أما قناة CBC العرض الأول في الساعة 9:30 مساءً والإعادة الأولى في الساعة 1:30 صباحًا والإعادة الثانية: 11:00 صباحًا، أما قناة النهار العرض الأول في الساعة 7:00 مساءً.

كما يتم عرض حلقات مسلسل شباب امرأة عبر منصة Watch It ومتاح للمشاهدة في أي وقت عبر البث الرقمي.

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