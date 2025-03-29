محمد رجب يتحدث عن عودته للدراما بمسلسل الحلانجي

تحدث الفنان محمد رجب عن عودته للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل الحلانجي، قائلاً: هناك عدة أسباب أبرزها المؤلف محمود حمدان الذي كتب المسلسل بطريقة جيدة للغاية وبه عدة تفاصيل لم أقدمها من قبل، فضلاً عن الحبكة الدرامية للمسلسل التي أعجب بها الكثيرون من الجمهور، وكنت أبحث عن شيء جديد لم أقدمه من قبل، وفي نفس الوقت كان سوق الدراما يتطلب عملاً مختلفاً عما موجود فيه، فكنت أصارع نفسي بين أن أقدم عملاً مختلفاً عما قدمته سابقاً وبين الاختلاف في السوق، مما يجعل الفنان يواجه صعوبة في اتخاذ القرار، ويرصد الموجز تفاصيل .



محمد رجب يتحدث عن مسلسل الحلانجي

وتابع محمد رجب، في بيان صحفي، أن مسلسل الحلانجي كان محاولة لتقديم شيء من أجل التسلية والابتسامة، وفي نفس الوقت لرسم البسمة على وجوه الناس، وهو جهدٌ كبير يقع على عاتق الفنان لكي يجعل الجمهور يضحك من خلال العمل الذي يقدمه ويجعلهم سعداء، وكان العمل اجتماعيًا كوميديًا لم يكن سهلاً، وفي نفس الوقت قدمت علاقة الابن بالأب والأم ووفاة الأب وخطيبته، وقدمت مشاعر مختلفة في المسلسل.

وعن أصعب مشهد له، أكد الفنان محمد رجب أنه يقوم بتصوير جميع المشاهد دون التفكير في صعوبتها، ويحاول أن يخرج منها بقدر كبير من الجودة ويشعر بالمسؤولية أمام الجمهور بأن يقدمها بشكل أفضل، وأن المنتج ممدوح شاهين وقف معه بشكل كبير ولم يبخل عليه بأي دعم ولم يتعامل معي كنجم بل كان يعاملني كأخ وصديق له، وهو سبب نجاح المسلسل بفضل الله عز وجل ولم يبخل على العمل بأي شيء.

وأشار محمد رجب إلى أن المنافسة لا تشغله على الإطلاق، لأنه يركز على تقديم عمل ناجح وهادف ومميز يهم جمهوره، وليس لديه الوقت الكافي لكي يهتم بمن يفعل ذلك ومن لا يفعل، وكان كل تركيزي على مسلسل الحلانجي ليخرج للجمهور في أبهى صوره.

واختتم حديثه قائلاً: "الحمد لله كنت سعيدًا بردود أفعال الجمهور، والمسلسل كان مناسبًا لجميع الأعمار والأسر، والأغنية الخاصة بالمسلسل حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة حتى الآن".

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