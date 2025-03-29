استعدادات الكهرباء لعيد الفطر.. فرق طوارئ ولجان مرور وسيارات متنقلة خلال الإجازة

استعدادات الكهرباء لعيد الفطر.. تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك 2025، وضع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منظومة متكاملة لتلبية طلبات المواطنين وسرعة الاستجابة للبلاغات والشكاوى على مدار اليوم ومتابعة دائمة ومستمرة للشبكة الموحدة ومولدات احتياطية للمنشآت الحيوية.

وتأتي استعدادات الكهرباء لعيد الفطر في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستعدادا لعيد الفطر المبارك واحتفالات المواطنين خلال ايام الاجازات ، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات الكهربائية على مستوى الجمهورية.

استعدادات الكهرباء لعيد الفطر

الموجز يكشف تفاصيل تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا عن استعدادات الكهرباء لعيد الفطر، إذ يوضح خطة عمل القطاع خلال ايام عيد الفطر المبارك ، واستمرار العمل بمراكز خدمة العملاء ومدّ ساعات العمل بها، ومتابعة المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى بمختلف أدواتها لتيسير الخدمة على المواطنين.

من ضمن استعدادات الكهرباء لعيد الفطر، تكثيف عمل لجان المرور والمتابعة وزيادة اعداد فرق الطوارئ وغيرها من الاجراءات فى اطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات

قراءة تحليلية لما يقرب من 2,3 مليون بلاغ وطلب وشكوى

كما قدم تقرير استعدادات الكهرباء لعيد الفطر، قراءة تحليلية لما يقرب من 2,3 مليون بلاغ وطلب وشكوى قدمها المواطنون على مدار الشهور الماضية للحصول على خدمات كهربائية متنوعة وكيفية الاستجابة وسرعتها وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى، وشمل التقرير مؤشرات قياس الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين وتلقى الشكاوى وخدمة المواطنين ، وكذلك الفرق الفنية لمتابعة تأمين التغذية ومنع التعدى على التيار والوصلات المخالفة ، ومراجعة قنوات التواصل المختلفة لمنظومة الشكاوى والتي تتضمن البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين.

أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والتصدي للمخالفات

وأوضح التقرير تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطوير وسائل الحصول عليها من قبل المواطنين من خلال 465 مركز للخدمة من بينهم 161 مركز مطور بالهوية البصرية على مستوى الجمهورية ، واشار التقرير الى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " والخدمات التى يتم تقديمها من خلال توفير عدد 9 سيارات متنقلة يتم الدفع بها الى مختلف المناطق، والتى قدمت مايقرب من 91181 خدمة خلال الفترة الماضية بالاضافة إلى الدور الفعال فى التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والتصدي للمخالفات ، وتمت الإشارة إلى الخدمات التى يجرى تقديمها إلى ذوى الهمم واطلاق برنامج للتعريف بالخدمات المقدمة لهم ، واستخدام تطبيق واصل للصم والمكفوفين.

ووجه الدكتور محمود عصمت بتكثيف عمل فرق الطوارئ خلال فترة عيد الفطر المبارك وتشكيل مجموعة عمل فى كل شركة تكون مهمتها متابعة الاداء وسرعة الاستجابة للبلاغات ، موضحا الاستمرار فى تقديم جميع الخدمات التى يطلبها المواطن خلال الإجازة، مشيرا إلى تقارير اللجان المعنية فى الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية " إنتاجا ونقلا وتوزيعا " فيما يخص الاستعداد ونحن على مشارف فصل الصيف.

تشكيل فرق طوارئ إضافية لتأمين التغذية الكهرائية

وأشار إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهرائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة ، موضحا تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة ، وهناك متابعة لحظية للبلاغات الواردة على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابه لها والتعامل معها ومتابعتها.

وأضاف أن هناك إشراف مباشر من رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات ، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع ، فى اطار خطة العمل لتقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين تتناسب وما شهده القطاع من تطوير خلال السنوات الماضية.

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