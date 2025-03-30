مسلسل شباب امرأة الحلقة 14.. شفاعات تطرد إمام وتُقتل في ظروف غامضة

يواصل مسلسل شباب امرأة، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، إثارة الجدل واستقطاب اهتمام المشاهدين مع استمرار تصاعد الأحداث في الحلقة 14، العمل مكوّن من 15 حلقة، يُعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ويشهد في كل حلقة تطورات جديدة تزيد من شغف الجمهور لمتابعته.

يرصد الموجز أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل شباب امرأة ومواعيد عرضه فيما يلي:

مسلسل شباب امرأة

أحداث الحلقة 14 من مسلسل شباب امرأة

لم يتردد إمام في التدخل لإفساد زواج ابنة عمه، الأمر الذي دفع الطبيب زميلها إلى التراجع عن إتمام الخطبة بعد ما فعله.

في المقابل، توجهت ابنة عم إمام إلى منزل شفاعات وأخبرتها بكل ما حدث، مؤكدة أن إمام لا يراها كافية له.

غضبت شفاعات بشدة وواجهت إمام بغضب، لينتهي الأمر بطرده من المنزل وإلقاء ملابسه في الشارع أمام الجميع.

مسلسل شباب امرأة

في جانب آخر، قرر سيد الانفصال عن زوجته بسبب الفضيحة التي تسببت بها شفاعات، والتي أثرت على سمعة أختها غالية وأثارت حديث الناس حولها.

وفي اللحظات الأخيرة من الحلقة، وقع حدث صادم، حيث عُثر على شفاعات مقتولة داخل شقتها، تاركة خلفها العديد من التساؤلات حول الجاني.

أبطال مسلسل شباب امرأة

يضم مسلسل شباب امرأة نخبة من أبرز نجوم الدراما المصرية، حيث يشارك في بطولته كل من: غادة عبد الرازق في دور "شفاعات"، يوسف عمر في دور "إمام"، داليا شوقي، محمد محمود في دور "حسبو"، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

مسلسل شباب امرأة

قصة مسلسل شباب امرأة

تدور أحداث مسلسل شباب امرأة حول الشاب الريفي "إمام"، الذي ينتقل إلى القاهرة لمواصلة دراسته، لكنه يقع تحت تأثير "شفاعات"، السيدة التي تستغل براءته وطموحه في لعبة النفوذ والإغراءات. وبينما يحاول التمسك بالقيم التي نشأ عليها، يجد نفسه محاصرًا بصراعات نفسية واجتماعية تدفعه لاتخاذ قرارات حاسمة قد تغيّر مجرى حياته بالكامل.

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة والقنوات الناقلة

يمكن متابعة مسلسل شباب امرأة عبر مجموعة من القنوات والمنصات الرقمية وفق الجدول التالي:

• قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 12:15 صباحًا والإعادة: 6:45 صباحًا، أما قناة CBC العرض الأول في الساعة 9:30 مساءً والإعادة الأولى في الساعة 1:30 صباحًا والإعادة الثانية: 11:00 صباحًا، أما قناة النهار العرض الأول في الساعة 7:00 مساءً.

كما يتم عرض حلقات مسلسل شباب امرأة عبر منصة Watch It ومتاح للمشاهدة في أي وقت عبر البث الرقمي.

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