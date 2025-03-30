الزوج عقيم والمتهمة تنكر علاقتها بـ رضيعة سنورس.. ماذا حدث خلف الأبواب المغلقة؟

رضيعة سنورس .. تلك الصغيرة التي كان كل ذنبها أنها أمها وأباها وقعا تحت نفسهما الأمارة بالسوء، ولكن الأم مازالت تنكر أنها لا تعرف تلك الرضيعة، فزوجها عقيم، ولا تعرف من هو الشاب، فذاك يضعها تحت طائلة الخيانة، لتتخذ النيابة العامة قرارات جديدة لتبدأ بعدها التحريات.

رضيعة سنورس

الموجز تستعرض التفاصيل، وأمرت النيابة العامة بعرض ربة المنزل المتهمة على الطب الشرعي، كي يتم إجراء الفحوصات اللازمة وتحديد علاقتها بـ رضيعة سنورس والشاب.

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تقرير الطب الشرعي، ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

تفاصيل واقعة رضيعة سنورس

وعثر أهالي مساكن ميمنة؛ في وقت ساق على طفلة حديثة الولادة موضوعة داخل كرتونة وملقاة خلف المسجد، بكامل ملابسها، وكانت حالتها الصحية جيدة، حيث تعاونوا على تغطية رضيعة سنورس، كي يحموها من البرد القارس، قبل أن ينقلوها إلى مستشفى سنورس المركزي للاطمئنان على حالتها الصحية.

رضيعة سنورس

تحرير محضر بواقعة رضيعة سنورس

وعلى الفور أمر اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق مختص من المباحث الجنائية، كي يتم كشف ملابسات واقعة العثور على رضيعة سنورس، والتوصل إلى هوية والديها وأسباب التخلي عنها.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما تم إخطار لجنة حماية الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرعايتها.

كما أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المنطقة، والقريبة من المسجد ليتم تحديد هوية الشخص الذي ألقى بـ رضيعة سنورس، كي يتم وضع الكمائن له وضبطه والتحقيق معه لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.

وكشفت تحريات فريق المباحث أن رضيعة سنورس جاءت نتيجة علاقة غير شرعية بين ربة منزل من عزبة شماطة بدائرة المركز وشاب من نفس العزبة، وبسبب كون زوج ربة المنزل عقيم، خافت الزوجة من افتضاح أمرها، الأمر الذي جعلها تتخلص من رضيعة سنورس بمساعدة عشيقها.

واستدعت النيابة العامة المتهمين، لتنكر ربة المنزل وجود أي علاقة بينها وبين رضيعة سنورس والشاب.

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