حماس توجه رسائل عاجلة لـ الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية في عيد الفطر

أصدرت حركة حماس بيانًا عاجلًا بمناشبة حلول عيد الفطر المبارك والذي يحل في توقيت يشهد فيه قطاع غـ ـزة عـ ـدوانًا إسرائـ ـيليًا غير مسبوق وحـ ـرب إبادة جماعية خلفت آلاف الشهداء والمصابين والجرحي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في بيان حماس بشأن عيد الفطر المبارك، والرسائل التي وجهتها للشعب الفلسطيني.

أبرز رسائل حماس في عيد الفطر المبارك

أعلنت حركة حماس، في بيان لها، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن هذا العام يحل في ظروف صعبة، حيث يواصل الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي حصاره وتجويعه وتدمـ ـيره للشعب الفلسطيني، في ظل صمت دولي مخزٍ ودعم أمريكي غير محدود للاحتلال.

حماس

وأكدت حركة حماس أن العيد يحل هذا العام والشعب الفلسطيني يواجه أفظع أشكال العـ ـدوان، لكنها أشادت بصمود الشعب في غـ ـزة الذي يواجه التحديات بصبر وثبات، وأثنت على مقاومة وثبات الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس وفي الداخل الفلسطيني المحتل.

حماس:نحيي صمود شعبنا في غـ ـزة

وأضافت حماس في بيانها: "نحيي صمود شعبنا في غـ ـزة ونشيد بثبات أهلنا في الضفة الغربية ومدينة القدس وكل المناطق المحتلة".

كما دعت حركة حماس أبناء شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها لتجديد العهد على مواصلة طريق الصمود والمقاومة حتى التحرير والعودة.

حماس تدعو الأمة العربية والإسلامية لمضاعفة جهودها لدعم وإسناد الفلسطينيين في غـ ـزة

وفي ختام بيانها، وجهت حركة حماس دعوة للأمة العربية والإسلامية من أجل مضاعفة جهودها لدعم وإسناد الفلسطينيين في غـ ـزة، والضغط على المجتمع الدولي لوقف العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي ورفع الحصار المفروض على قطاع غـ ـزة.

كما جددت حركة حماس عهدها لشعبنا بمواصلة طريق المقاومة حتى تحقيق النصر والتحرير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر

ومن ناحية أخري، وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلمة لأبناء شعبنا الفلسطيني، لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون".

وأضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “أيها المرابطون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أيها الفلسطينيون الأعزاء في كل مكان، أتوجه إليكم في هذا اليوم، ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك، الذي تختلط فيه مشاعر الفرح بأداء ركن الصيام بمشاعر الحزن والألم والغضب بسبب ما يتعرض له شعبنا وبلادنا من عـ ـدوان إسرائـ ـيلي همجي يستهدف اجتثاثنا من وطننا المقدس، وتصفية قضيتنا الوطنية التي تتخضب بـ ـدماء شهداء شعبنا من الأطفال والنساء والرجال الذين تغـ ـتالهم آلة العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي، في قطاع غـ ـزة الحبيب، والضفة الغربية الصامدة، والقدس العاصمة الأبدية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية” وفقا لما ذكرته وفا.

الرئيس الفلسطيني: سنظل ثابتين في أرضنا رغم مؤامرات التهجير

وأكد الرئيس الفلسطيني: "نعم، نحن نسعى للسلام ولكننا نرفض الاستسلام، وسنظل ثابتين في أرضنا، صامدين في وطننا، رغم كل الصعاب التي نعيشها، رغم الحصار والعـ ـدوان والتجويع ومؤامرات التهجير، وسوف ننتصر بإذن الله، "ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا".

الرئيس الفلسطيني يوجه كلمة خاصة إلى غـ ـزة

واختتم الرئيس الفلسطيني: "وأود في ختام حديثي هذا أن أوجه كلمة خاصة إلى غـ ـزة، إلى أهلها الصامدين رغم الجـ ـراح والعـ ـدوان والإرهاب، إلى أطفالها الذين أرى في عيونهم البريئة مستقبل فلسطين الحرة العزيزة، أقول لهم جميعا: "صبرًا أيها الأبطال، صبرا أيها الصامدون المكلومون، صبرا آل ياسر، صوتكم يملأ الدنيا بأسرها.. صوتكم يملأ عقولنا وقلوبنا، ويشحذ هممنا نحو آفاق المستقبل الزاهي بإذن الله، وقريبا سنكون معا تحت راية دولتنا الواحدة الحرة الكريمة وعاصمتها القدس المباركة.

الرئيس الفلسطيني

وتابع الرئيس الفلسطيني: "الغمة ستزول، الدولة ستقوم، الاحتـ ـلال سيرحل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله".

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