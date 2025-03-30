موعد صلاة العيد في القاهرة وباقي المحافظات.. اعرف التوقيت الجديد

موعد صلاة العيد.. يبحث الكثير من المسلمين عن موعد صلاة العيد 2025 في مصر، وخاصة بعد تعديل موعد أول أيام عيد الفطر 2025 غدًا الاثنين 31 مارس، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ليكون شهر رمضان 2025 مكتملاً 30 يومًا، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية مساء أمس.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

يختلف موعد صلاة عيد الفطر 2025 من محافظة إلى أخرى وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة، وفيما يلي ينشر الموجز مواعيد صلاة العيد الرسمية في المدن والمحافظات المصرية كالتالي:

موعد صلاة العيد في القاهرة – 6:11 صباحًا

الجيزة – 6:11 صباحًا

الإسكندرية – 6:15 صباحًا

بورسعيد – 6:06 صباحًا

السويس – 6:05 صباحًا

الإسماعيلية – 6:06 صباحًا

المنصورة – 6:10 صباحًا

الزقازيق – 6:09 صباحًا

طنطا – 6:11 صباحًا

كفر الشيخ – 6:11 صباحًا

الفيوم – 6:12 صباحًا

بني سويف – 6:12 صباحًا

أسيوط – 6:12 صباحًا

سوهاج – 6:10 صباحًا

قنا – 6:06 صباحًا

أسوان – 6:06 صباحًا

الغردقة – 6:02 صباحًا

مرسى مطروح – 6:26 صباحًا

السلوم – 6:34 صباحًا

نويبع – 5:57 صباحًا

حلايب – 5:52 صباحًا

شلاتين – 5:56 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر

سنن مستحبة قبل صلاة العيد

يعد يوم عيد الفطر من الأيام المباركة التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء والتكبير شكرًا لله على تمام صيام شهر رمضان، وقد وردت العديد من الأحاديث التي تحث على الابتهاج والتوسعة على الأهل في هذا اليوم.

ويستحب قبل صلاة العيد الغسل والتطيب ولبس أفضل الثياب كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ يَومَ الفِطرِ ويَومَ الأضحى" (رواه ابن ماجه).

كما يُسنّ تناول التمرات قبل الخروج لصلاة العيد، اقتداءً بالنبي ﷺ الذي كان يأكل عددًا فرديًا من التمرات قبل أداء الصلاة، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه:

"كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حتَّى يَأكُلَ تَمَراتٍ، وَيَأكُلُهُنَّ وِتْرًا" (رواه البخاري).

أفضل الأعمال في عيد الفطر 2025

إظهار الفرحة والسرور في هذا اليوم المبارك.

صلة الرحم وزيارة الأقارب وتقوية العلاقات الاجتماعية.

إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما:

"مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ، وَتَطْعَمَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ" (رواه الطبراني).

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