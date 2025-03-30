موعد مباراة الترجي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن موعد مباراة الترجي ضد صن داونز، المرتقبة بينهما، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم 2024-2025.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الترجي ضد صن داونز في ذهاب دوري الأبطال والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة الترجي ضد صن داونز

وتقام مباراة الترجي ضد صن داونز، مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، وفي الساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الترجي ضد صن داونز

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وصن داونز

وتنقل أحداث مباراة الترجي وصن داونز، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات ومواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566. الاستقطاب عمودي. معدل الترميز 27500 . معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054. الاستقطاب- أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل الترجي المتوقع أمام صن داونز

ومن المرجح أن يأتي تشكيل الترجي أمام صن داونز، كالآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: رائد بوشنيبة، محمد أمين توجاي، حمزة الجلاصي، محمد أمين بن حميدة.

الوسط: حسام تقا، روجر أهولو، عبد الرحمن كوناتي.

وفي الهجوم: يوسف البلايلي، رودريجو رودريجيز، إلياس سيفو موكوانا.

الجدير بالذكر، أن المتأهل من مواجهة الترجي وصن داونز، سيتواجه مع الصاعد من بين الأهلي والهلال السوداني في دور نصف نهائي دوري الأبطال.

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