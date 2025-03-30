آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2025.. تعرف على القيمة المحددة

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2025.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تكثر التساؤلات حول زكاة الفطر، التي تُعد فرضًا على المسلمين، ويجب إخراجها في موعدها المحدد تحقيقًا لمقاصدها الشرعية في سد حاجة الفقراء وإغنائهم يوم العيد.

وفي هذا التقرير، نوضح آخر موعد لإخراج زكاة الفطر لعام 2025، وقيمتها المحددة، وكيفية حسابها وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

موعد إخراج زكاة الفطر: متى تجب وأفضل وقت لأدائها؟



تجب زكاة الفطر وفقًا للمذاهب الفقهية عند دخول فجر يوم العيد (وفقًا للحنفية)، أو عند غروب شمس آخر يوم من رمضان (وفقًا للشافعية والحنابلة).

كما أجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل يوم أو يومين من العيد، استنادًا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

أما عند الشافعية، فقد أجازوا تعجيل إخراج زكاة الفطر منذ بداية شهر رمضان، وهو رأي فقهي يهدف إلى تيسير إخراجها وضمان وصولها إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2025

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2025



يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر، وفقًا لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد يُعد مخالفة للمقصود الشرعي، حيث يصبح إخراجها بعد ذلك قضاءً وليس أداءً، ويفقد الغرض الأساسي منها وهو سد حاجة الفقراء في يوم العيد.

الحكمة من زكاة الفطر وأهمية الالتزام بموعدها



تُؤدى زكاة الفطر تحقيقًا لمقصد شرعي مهم، وهو توفير احتياجات الفقراء يوم العيد وإغناؤهم عن السؤال، وهو ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أغنوهم في هذا اليوم" (رواه الدارقطني والبيهقي).

لذلك، فإن تأخيرها إلى ما بعد يوم العيد يُعد تفويتًا لمقصودها، خاصة إذا تم تأجيلها بحجة توزيعها على مدار العام بشكل دوري، حيث إن ذلك لا يحقق الغاية التي شُرعت من أجلها زكاة الفطر.

قيمة زكاة الفطر 2025 وكيف تم تحديدها؟



حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ 35 جنيهًا كحد أدنى، مشيرةً إلى أن من أراد إخراج أكثر من ذلك فله الأجر والثواب، بشرط ألا يقل عن هذا الحد الأدنى.

هل 35 جنيهًا كافية؟

أوضحت دار الإفتاء أن قيمة زكاة الفطر يجب أن تكون وفق قدرة المزكي، فمن وجد أن هذا المبلغ قليل فبإمكانه إخراج مبلغ أكبر، لكن دون إلزام الآخرين بذلك، لأن الزكاة تُقدر وفقًا للحد الأدنى الميسر لجميع الفئات.

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر لعام 2025



تم تحديد هذه القيمة بناءً على سعر القمح، باعتباره أحد الأصناف التي نصت عليها السنة النبوية لإخراج زكاة الفطر، وقد تم الحساب كالتالي:

سعر إردب القمح حاليًا: 2000 جنيه مصري.

وزن الإردب: 150 كيلو جرام.

سعر الكيلو الواحد: 13.33 جنيهًا.

وزن زكاة الفطر في القمح: 2.04 كيلو جرام.

القيمة الناتجة: 2.04 × 13.33 = 27.19 جنيهًا.

ورغم أن الحد الأدنى المستخلص من هذا الحساب هو 27.19 جنيهًا، فقد رفعت دار الإفتاء القيمة إلى 35 جنيهًا لضمان تحقيق الغاية الشرعية منها، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتفاوت احتياجات الفقراء.

كيفية إخراج زكاة الفطر: مال أم طعام؟



يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا وفقًا لما أفتت به دار الإفتاء المصرية، تيسيرًا على المزكين وضمانًا لوصول المساعدة إلى مستحقيها بشكل أسرع.

وأكدت الإفتاء أن إخراج الزكاة نقدًا يُحقق مقصودها في توفير احتياجات الفقراء يوم العيد، حيث يكون لهم حرية التصرف فيها وفق احتياجاتهم الفعلية.

آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2025

خلاصة الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر 2025



موعد الإخراج: من أول رمضان حتى قبل صلاة العيد.

آخر موعد إخراج زكاة عيد الفطر: قبيل صلاة عيد الفطر، وأي تأخير يكون قضاءً وليس أداءً.

قيمة زكاة الفطر: 35 جنيهًا كحد أدنى.

حكم إخراجها نقدًا: جائز لتيسير وصولها إلى المستحقين.

عدم تأجيلها بحجة التوزيع الشهري: غير جائز شرعًا، لأنها تهدف إلى سد حاجة الفقراء يوم العيد.

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