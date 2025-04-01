موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة، يترقبون مباراة ساخنة تجمع فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق ريال سوسيداد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025.

يسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز وكان الفريق قد حقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدف دون رد وقطع شوطا كبيرا لحسم تأهله إلى نهائي كأس ملك الإسباني، ويحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 63 نقطة خلف برشلونة المتصدر برصيد 66 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد أمام سوسيداد

تنطلق مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق سوسيداد، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1 ابريل الجاري، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد

يمكنك مشاهدة قمة فريق ريال مدريد ضد سوسيداد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز وكأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد ضد سوسيداد

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سوسيداد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي- راؤول أسينسيو- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني- إدواردو كامافينجا- إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو جوس- كيليان مبابي- فينيسيوس جونيور.

موقف ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب ريال مدريد وسوسيداد بالدوري الإسباني قبل مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق سوسيداد الليلة ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 66 نقطة.

2- ريال مدريد 63 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 57 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 53 نقطة.

5- فياريال 47 نقطة.

6- ريال بتيس 47 نقطة.

7- رايو فاليكانو 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 40 نقطة.

9- مايوركا 40 نقطة.

10- ريال سوسيداد 38 نقطة.

11- إشبيلية 36 نقطة.

12- خيتافي 36 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 34 نقطة.

15- فالنسيا 31 نقطة.

16- إسبانيول 29 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 26 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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