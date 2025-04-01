تطورات إصابة هالاند وموقفه من مباريات مانشستر سيتي القادمة

يترقب عشاق مانشستر سيتي، تطورات إصابة نجم الفريق إيرلينج هالاند الذي تعرض لإصابة في كاحله الأيسر" خلال مباراة فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورنموث.

وسيخضع اللاعب لاستشارة طبية متخصصة لتحديد مدى خطورة الإصابة بشكل دقيق حيث لا تزال عملية التقييم جارية للوصول إلى تشخيص كامل، ولكن من المتوقع أن يكون هالاند جاهزًا لاستكمال المشاركة في ما تبقى من الموسم، بما في ذلك كأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق عمر مرموش لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق ليستر سيتي لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 58 نقطة ويحتل ليستر سيتي المركز الـ 19 برصيد 17 نقطة.

موعد قمة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

قمة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء غد الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025.

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة لـ مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف