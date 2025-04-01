مقـ.ـتل تاجر بسبب خـ ـلاف على مراجيح العيد في الغربية

شهدت قرية سجين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية إثر مقتل تاجر بعد نشوب مشاجرة بينه وبين صاحب كافيتريا، والذي استعان بأشقائه الثلاثة، مما أسفر عن وقوع الجريمة، ويستعرض الموجز تفاصيل الحادث.

تفاصيل الحادث

بدأت الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب إلى مستشفى قطور المركزي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل تمكن الأطباء من إنقاذه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وتبين مقتل مصطفى .ب .ز، البالغ من العمر 45 عامًا، والذي يعمل تاجرًا، إثر تلقيه طعنة غائرة على يد صاحب كافيتريا. وكشفت التحريات الأولية أن الجريمة نشأت نتيجة خلاف بين الطرفين بسبب مراجيح العيد، حيث استعان المتهم بأشقائه الثلاثة لتنفيذ الاعتداء.

تحركات أمنية لضبط الجناة

عقب وقوع الجريمة، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها للقبض على المتهمين، وتمكنت من ضبط أطراف الواقعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأمرت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الحادث لكشف مزيد من التفاصيل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

توجيهات أمنية وتشديد الرقابة

على خلفية الواقعة، شددت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من رقابتها على الأماكن الترفيهية خلال احتفالات العيد، وذلك للحد من وقوع مشاجرات مماثلة، كما وجهت الجهات المختصة نداءً بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية في الأماكن العامة لتجنب حدوث اشتباكات أو أعمال عنف.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع التي تبرز أهمية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من العنف المجتمعي، لا سيما خلال الفترات التي تشهد تجمعات واحتفالات.

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