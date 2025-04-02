إنستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق بدءًا من اليوم

ابتداءً من اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، بدأ تطبيق إنستاباي، التابع لشبكة المدفوعات اللحظية في مصر، تطبيق الرسوم الجديدة على خدماته، ويشمل التحديث الجديد رسومًا على التحويلات المالية والاستعلامات من خلال التطبيق، ويأتي هذا التغيير في إطار جهود التطبيق لتحسين جودة خدماته وضمان استدامتها، وتلبية احتياجات المستخدمين بشكل أكثر كفاءة.

ويعرض لكم الموجز تفاصيل تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء تطبيق إنستاباي اليوم.

تفاصيل الرسوم الجديدة

تتضمن الرسوم الجديدة فرض 0.1% من قيمة المعاملة على كل تحويل، مع تحديد حد أدنى يبلغ 50 قرشًا وحد أقصى قدره 20 جنيهًا لكل معاملة، وبالنسبة لعمليات الاستعلام، يحصل كل مستخدم على 10 عمليات مجانية شهريًا، بينما تفرض الرسوم على العمليات الإضافية بواقع 50 قرشًا لكل عملية بعد استهلاك الحد المجاني.

كيفية تطبيق الرسوم

على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يقوم بتحويل مبلغ 500 جنيهًا، ستكون الرسوم التي تُفرض عليه 50 قرشًا، وفي حالة تحويل مبلغ 1,000 جنيه، ستكون الرسوم 1 جنيهًا ،أما في حالة التحويلات الكبيرة، مثل 20,000 جنيه، فسيتم فرض الحد الأقصى للرسوم وهو 20 جنيهًا، حتى إذا كانت قيمة المعاملة أكبر من ذلك.

الرسوم الجديدة تضمن أن يتم خصم الرسوم من الطرف القائم بالتحويل (أي الشخص الذي يقوم بإجراء التحويل)، وليس من المستلم، مما يسهل عملية التحويل للمستفيدين.

تأثير الرسوم الجديدة على المستخدمين

من المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق بشكل دوري، خصوصًا أصحاب التحويلات الصغيرة والمتوسطة ،وعلى الرغم من ذلك، توفر إنستاباي خدمات مرنة تتيح للمستخدمين الاستفادة من العمليات المجانية، مما قد يخفف من تأثير الرسوم على المستفيدين.

كما يجب على المستخدمين الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إجراء عمليات مالية ضخمة أو متعددة في الشهر، ستزداد تكاليف الرسوم وفقًا لقيمة المعاملة وعدد التحويلات، وفي هذا السياق، قد يفضل البعض تقسيم التحويلات الكبيرة لتقليل تأثير الرسوم.

دور إنستاباي في القطاع المالي الرقمي

منذ إطلاقه في عام 2022، أصبح إنستاباي أحد أهم التطبيقات التي تتيح التحويلات المالية اللحظية بين الأفراد في مصر، وبلغ عدد مستخدميه حتى نهاية عام 2024 نحو 12 مليون مستخدم، مما يعكس الطلب الكبير على خدمات الدفع والتحويل الرقمي في السوق المصرية.

وتسعى إنستاباي من خلال تطبيق هذه الرسوم إلى تحسين البنية التحتية الرقمية للتطبيق وتقديم خدمات مالية أكثر تنوعًا وابتكارًا للمستخدمين، مع الحفاظ على الاستدامة في تقديم هذه الخدمات.

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