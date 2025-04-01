عصام الحضري يقتحم عالم السينما بفيلم الصفا ثانوية بنات في عيد الفطر

مشاركة جديدة لـ عصام الحضري في السينما.. أعلن حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عصام الحضري، عن خوضه تجربة سينمائية جديدة من خلال مشاركته في فيلم "الصفا ثانوية بنات"، الذي يعرض خلال عيد الفطر المقبل، وتأتي هذه الخطوة كإضافة جديدة إلى مسيرته بعد مشاركات سابقة له في الأعمال الفنية، ويكشف الموجز تفاصيل العمل والمشاركة.

الإعلان الرسمي عن فيلم الصفا ثانوية بنات.

كشف عصام الحضري عن مشاركته في الفيلم عبر حسابه الرسمي على ستوري "انستجرام"، حيث نشر مقطع فيديو ترويجي للفيلم، وعلق قائلًا:

"انتظروني في شكل جديد وتجربة جديدة مع أحمد السبكي وكريم أحمد السبكي وكوكبة من نجوم الفن والسينما في فيلم عيد الفطر، 'الصفا ثانوية بنات'."

تفاصيل حول فيلم الصفا ثانوية بنات

يُعد فيلم "الصفا ثانوية بنات" من إنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، وهو من الأفلام التي تُراهن عليها الشركة في موسم عيد الفطر. ولم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة حول دور عصام الحضري في الفيلم، إلا أن مشاركته أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهوره ومتابعي السينما المصرية.

تجارب سابقة لـ عصام الحضري في التمثيل

لم تكن هذه التجربة الأولى للحضري في عالم التمثيل، فقد سبق له الظهور كضيف شرف في مسلسل "اللعبة 4" عام 2023، كما شارك في فيلم "الزمهلوية" عام 2008، الذي تناول المنافسة بين جماهير الأهلي والزمالك.

ردود الأفعال حول مشاركة عصام الحضري

بعد إعلان عصام الحضري عن مشاركته في الفيلم، تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، حيث عبر البعض عن حماسهم لرؤية السد العالي في دور جديد، بينما تساءل آخرون عن طبيعة الشخصية التي سيجسدها في الفيلم.

يُعد دخول عصام الحضري إلى عالم التمثيل خطوة جديدة تضاف إلى مسيرته الحافلة في كرة القدم، فبعد نجاحاته كلاعب، يبدو أنه يسعى لتحقيق بصمة مميزة في مجال الفن، فهل سيكون الفيلم انطلاقة قوية له في السينما؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة .

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