موعد مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقى في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية، قمة فريق الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقى ، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

موعد قمة الزمالك ضد ستيلينبوش

القمة المرتقبة والنارية التي تجمع فريق الزمالك ضد ستيلينبوش ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ملعب استاد كيب تاون.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش

يمكنك الاستمتاع بمتابعة قمة مثيرة تجمع فريق الزمالك ضد ستيلينبوش ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 مساء اليوم الأربعاء، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

الزمالك ضد ستيلينبوش

تشكيل الزمالك المتوقع ضد ستيلينبوش

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

طاقم تحكيم قمة الزمالك ضد ستيلينبوش



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود طاقم التحكيم، الجابوني تانجي مبيامي حكما للساحة ويعاونه الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً، ويتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، ويعاونه الرواندية الرواندية سليمة موكسانجا.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك ضد ستيلينبوش

تقام مباراة الإياب التي تجمع فريق الزمالك ضد ستيلينبوش، على ملعب استاد القاهرة فى السادسة مساء الأربعاء 9 أبريل، ويلتقي الفائز من مواجهتى الزمالك ضد ستيلينبوش مع الفائز من لقاء سيمبا التنزاني ضد المصري البورسعيدي في نصف النهائي.

مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري عن المواجهات الأتية...

ستيلينبوش الجنوب أفريقي - الزمالك .. الثالثة عصر اليوم "ملعب كيب تاون"

أسيك ميموزا الإيفواري - نهضة بركان المغربي .. السادسة مساء اليوم " ملعب فيليكس"

النادي الرياضي القسنطيني الجزائري - اتحاد الجزائر الجزائري .. السادسة مساء اليوم "ملعب الشهيد حملاوي"

المصري - سيمبا التنزاني .. السادسة مساء اليوم "ستاد هيئة قناة السويس"

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