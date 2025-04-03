هل يجوز مس المصحف لغير المتوضئ؟.. الإفتاء تحسم الجدل

حكم مس المصحف لغير المتوضئ.. تساؤلات عدة يطرحها المسلمون بشأن جواز مس المصحف لغير المتوضئ، وتتنوع آراء العلماء حول هذا الموضوع بما يتماشى مع المذاهب المختلفة.

في هذا التقرير، يلقي موقع الموجز فيما يلي الضوء على حكم مس المصحف لغير المتوضئ، استنادًا إلى آراء الفقهاء ومواقفهم من هذا الشأن، ونستعرض أيضًا آراء دار الإفتاء المصرية في ضوء ما تقتضيه الشريعة الإسلامية.

حكم مس المصحف لغير المتوضئ

حكم مس المصحف لغير المتوضئ

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يتعلق بحكم مس المصحف لغير المتوضئ، فأجابوا أن مس المصحف لغير المتوضئ يُعتبر محرمًا عند جمهور الفقهاء استنادًا إلى قوله تعالى في سورة الواقعة: "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" (الواقعة/79)، حيث تفسر هذه الآية بأنه لا يجوز لمس المصحف إلا من الشخص الذي يتصف بالطهارة.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذه الآية وإن فسرها بعض الصحابة على أن المقصود بالمطهرين فيها هم الملائكة، إلا أن تخصيص وصف "المطهرين" في الآية يعد دليلًا على وجوب الطهارة لمس المصحف، كما أشارت إلى أن حديثًا صحيحًا رواه الإمام مالك في "الموطأ" يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم: "ألا يمس القرآن إلا طاهر"، وهذا يدل على تحريمه لمس المصحف بدون طهارة.

حكم مس المصحف لغير المتوضئ

حكم تقليب ورق المصحف باستخدام آلة

أما بالنسبة لتقليب ورق المصحف باستخدام آلة من دون الحاجة للمس المباشر، فقد أكدت دار الإفتاء أنه لا حرج في ذلك، ولا بأس فيه، وفيما يتعلق بالآراء الأخرى، أوضحت دار الإفتاء أن بعض العلماء مثل ابن عباس رضي الله عنه والشعبي أجازوا للمحدث، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، مس المصحف دون طهارة، وعليه يجوز لمن شاء اتباع هذا الرأي.

حكم مس المصحف لغير المتوضئ

هل يجوز مس المصحف لغير المتوضئ؟

من جانبه، أضاف الشيخ عويضة عثمان أنه في حال وجود حاجة ملحة لمراجعة ما حفظه الشخص من القرآن أو عند مراجعة الورد اليومي، يمكن له أن يمس المصحف ويقرأ منه دون أن يكون في حالة وضوء، مشيرًا إلى أن هذا الحكم مستند إلى آراء بعض الفقهاء الذين أجازوا ذلك في مثل هذه الحالات الخاصة.

حكم مس المصحف لغير المتوضئ

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