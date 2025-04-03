رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي.. اعرف الخطوات

رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي.. شرع يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات انستاباى Instapay، وذلك بحد أقصى 20 جنيهاً.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي.

رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي

رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي

رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق إنستاباي

ويوفر التطبيق 10 مرات مجانية شهرياً لخدمة الإستعلام عن الرصيد عبر انستاباى، وعقب استهلاك المرات المجانية، يتم تطبيق 50 قرشاً رسوم استعلام لكل مرة.

وتتواجد الخدمة على خط التليفون المحمول المرتبط بالتطبيق والمسجل لدى البنوك.

وسوف تتم آلية العمل بخصم الرسوم من الطرف القائم بعملية التحويل، وليس الطرف المحول إليه أيضاً.

ويعتبر تحويل مبلغ 100 ألف جنيه من خلال انستاباى من المعاملات التى تتطلب التحويل على مرتين، الأولى 70 ألف جنيه ورسوم الحد الأقصى الخاص بها هو 20 جنيه والثانية 30 ألف جنيه والرسوم 20 جنيه أخرى.

وبهذا يصبح إجمالى الرسوم الخاصة بتحويل 100 ألف جنيه بانستاباى هى 40 جنيهاً.

وأوضح مصدر مصرفى مسؤول رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة له، أن آلية تطبيق الرسوم الجديدة الخاصة بتطبيق Instapay والتى قد شرع تطبيقها يوم الثلاثاء الماضي، سوف تتم بخصم الرسوم من الطرف القائم بعملية التحويل، وليس الطرف المحول إليه.

وقد أوضح المصدر أنه حين قيام شخص بتحويل 200 جنيه لشخص آخر سوف يتم تنفيذ المعاملة بخصم 50 قرشاً من القائم بالتحويل كي تصل إلى الطرف المحول إليه 200 جنيه كاملة.

وشدد المصدر على أن عدد مستخدمى تطبيق Instapay يبلغ نحو 12 مليون مستخدم، نصفهم فى نطاق معتدل تحويلات 1000 جنيه، موضحاً أنه في ظل تطبيق الرسوم الجديدة سوف يدفع أكثر من 6 ملايين مواطن جنيه واحد رسوم فى تحويلات Instapay وهى الخاصة بمتوسط تحويل قيمته 1000 جنيه.

ويعتبر تطبيق إنستاباى هو أحد أهم التطبيقات للتحويلات المالية والذى يستخدمه 12 مليون مستخدم.

وكشفت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، وبما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك يكون اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

- إذا كنت تريد تحويل 500 جنيه سوف تقوم بدفع رسوم تحويل 50 قرش.

- وإذا كنت سوف تحول 1000 جنيه ستدفع 1 جنيه.

- وإذا أردت تحويل 5000 جنيه سوف تدفع 5 جنيهات.

- وإذا أردت تحويل 20000 جنيه سوف تدفع 20 جنيهاً.

- وإذا كنت سوف تحول 70 ألف جنيه سوف تدفع 20 جنيهاً.

- وحد أدنى 50 قرشاً وحد أقصى 20 جنيهاً من أجل التحويل وتوفير الإستعلام عن الرصيد حتى 10 مرات مجاناً شهرياً.

- وبالإضافة إلى الرسوم الجديدة بهدف التحويل عبر تطبيق "إنستاباي" كي تكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.

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