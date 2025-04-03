كيفية الاشتراك في كشف الحساب البنكي.. خدمة الأهلي نت

كيفية الاشتراك في كشف الحساب البنكي.. كشف حساب البنك الأهلي المصري، أنه من الممكن للعملاء التمتع مجانًا بالإطلاع على كشوف الحسابات، من خلال خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل، وذلك حين الإشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات، وإيقاف طباعة كشف الحساب الورقي.

ونستعرض لكم تفاصيل كيفية الاشتراك في كشف الحساب البنكي عبر السطور التالية.

كيفية الاشتراك في كشف الحساب البنكي

كيفية الاشتراك في كشف الحساب البنكي

ولذلك نرصد لكم في السطور التالية من موقع الموجز، طريقة الإشتراك في الخدمة لإمكانية الإطلاع على كشوف الحسابات بالمجان.

كيفية الاشتراك في كشف الحساب البنكي وطريقة الاشتراك في الخدمة

- في البداية قم بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك واضغط على «تنفيذ».

- وبعدها سوف يصلك رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

- ثم اكتب الرمز في خانة «ادخل رمز التحقق» واضغط على «تنفيذ».

- وبعد ذلك أدخل/ حدث البريد الإلكتروني الخاص بك.

- وحين تحديث البريد الإلكتروني، أدخل البريد الإلكتروني المراد تسجيله وتأكيد إدخاله مرة أخرى واضغط أيضاً على التحقق من البريد.

- وسوف يصلك بريد إليكتروني يحتوي على رمز الأمان OTP وذلك مع التأكد من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة (Junk Folder).

- وأخيراً اكتب رمز الأمان OTP في الخانة المخصصة لذلك واضغط على تنفيذ.

خطوات الاطلاع على كشف الحساب البنكي بالمجان

- أولا اختر الإشتراك في الخدمة بناءً على المنتجات التي لديك سواء حسابات بنكية فقط، وبطاقات ائتمان فقط، حسابات بنكية وبطاقات ائتمان.

- وأيضا يتم التأشير على أوافق على الشروط والأحكام، ويتم الضغط على تنفيذ عقب الإطلاع على شروط وأحكام الخدمة الموضحة بالرابط الموجود أدناه.

وبالإضافة إلى أنه يذكر أنه سوف يتم إرسال كشف الحساب للبطاقة الائتمانية على البريد الإلكتروني المحدث، وذلك اعتبارًا من الدورية التالية وهذا فور تسجيل الإشتراك بخدمة كشف الحساب الإلكتروني.

كيفية الاشتراك في كشف الحساب البنكي

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