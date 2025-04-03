قرض تشطيب الشقة من بنك البركة 2025.. كل ما تريد معرفته

قرض تشطيب الشقة.. يبحث الكثير من الأشخاص عن حلول مالية تساعدهم على إتمام تشطيب منازلهم لتصبح جاهزة للسكن وفقًا لمتطلباتهم، ومن بين الحلول المتاحة، يقدم بنك البركة مصر تمويلًا مخصصًا لتشطيبات المنازل وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية بنظام المرابحة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في الحصول على دعم مالي بدون مخالفة الأحكام الشرعية.

وفي هذا التقرير، يقدم لك الموجز جميع التفاصيل حول القرض، بما في ذلك المميزات، الشروط، والمستندات المطلوبة.

مميزات قرض تشطيب الشقة من بنك البركة 2025



يتميز قرض تشطيب الشقة من بنك البركة بعدة مزايا تنافسية تجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في إتمام التشطيبات بأقساط مريحة، ومن أبرز هذه المزايا:

تمويل يصل إلى 750,000 جنيه مصري، مما يوفر سيولة كافية لتغطية تكاليف التشطيب.

دفعة أولى تبدأ من 20% من إجمالي قيمة التمويل.

فترة سداد مرنة تصل إلى 6 سنوات، ما يسهل سداد القرض على أقساط مريحة.

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بنظام المرابحة.

أسعار تنافسية تمنح العملاء أفضل قيمة مقابل التمويل.

إمكانية الحصول على القرض بحد أقصى 50% من صافي الدخل الشهري لضمان قدرة العميل على السداد دون ضغوط مالية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض تشطيب الشقة



للتقديم على قرض تشطيب الشقة، يتطلب الأمر تقديم بعض المستندات الأساسية لضمان استيفاء الشروط المطلوبة، وتشمل:

المستندات الشخصية:

بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين فقط).

فاتورة مرافق حديثة (كهرباء، مياه، غاز أو هاتف).

مستندات متعلقة بالتشطيب:

مقايسة تشطيب معتمدة توضح التكلفة الإجمالية لأعمال التشطيب المطلوبة.

إثبات الدخل للموظفين:

في حالة تحويل الراتب:

تعهد بتحويل الراتب أو القسط إلى بنك البركة.

شهادة دخل حديثة موثقة.

قرض تشطيب الشقة

في حالة عدم تحويل الراتب:

كشف حساب مصرفي معتمد لآخر 6 أشهر.

شهادة دخل حديثة مختومة من جهة العمل أو موثقة بختم النسر لم يمر عليها أكثر من شهر.

إثبات الدخل لأصحاب الأعمال والمهن الحرة:

كشف حساب بنكي معتمد لآخر 6 أشهر (شخصي أو خاص بالنشاط التجاري).

سجل تجاري حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

بطاقة ضريبية سارية.

الشروط العامة للتقديم على قرض تشطيب الشقة



حدد بنك البركة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على تمويل التشطيبات، وهي:

العمر المسموح به:

من 21 إلى 60 عامًا للموظفين.

حتى 65 عامًا لأصحاب المهن الحرة والأعمال.

التزام العميل بسداد الأقساط وفقًا للنسبة المقررة من صافي دخله لضمان عدم التعثر المالي.

وجود مصدر دخل ثابت سواء للموظفين أو أصحاب الأعمال يضمن قدرة العميل على السداد خلال المدة المتفق عليها.

كيفية التقديم على قرض تشطيب الشقة.



للحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك البركة، يمكن التواصل مع البنك مباشرة أو ملء نموذج التقديم عبر الموقع الرسمي هنـــا، وسيتم التواصل معك من قِبَل ممثلي خدمة العملاء لمساعدتك في استكمال الإجراءات المطلوبة.

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