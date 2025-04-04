أول تعليق من نضال الشافعي بعد رحيل زوجته بشكل مفاجئ

في مشهد مؤثر أحزن الوسط الفني والجمهور، أعلن الفنان نضال الشافعي نبأ وفاة زوجته، حيث وافتها المنية صباح يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدتها، في تتابع مأساوي للأحداث، وأثار الخبر حالة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعليق نضال الأول الذي حمل كلمات مؤثرة ودعوة للدعاء لها بالرحمة، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

نضال الشافعي يعلن موعد العزاء

عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، كتب الفنان نضال الشافعي منشورًا أعلن فيه موعد عزاء زوجته الراحلة، مؤكدًا أنه سيُقام يوم السبت الموافق 5 أبريل، عقب صلاة المغرب، في مسجد المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، وطالب الشافعي محبيه ومتابعيه بالدعاء لزوجته بالرحمة والمغفرة، في كلمات مؤثرة تعكس حجم الفقدان والحزن الذي يعيشه.

أحمد عزمي يكشف الخبر للجمهور

وكان أول من أعلن خبر الوفاة هو الفنان أحمد عزمي، الذي نشر النبأ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، معبرًا عن حزنه الشديد وداعيًا للراحلة بالرحمة، ما جعل الخبر ينتشر بسرعة بين جمهور الفن والإعلام، وبدأت رسائل التعزية تتوالى من زملاء الوسط الفني.

الوسط الفني ينعى الراحلة

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع نبأ الوفاة، حيث أعربوا عن حزنهم ودعمهم الكامل لنضال الشافعي في هذا الظرف الصعب، مشيرين إلى محبة الجميع له ولزوجته، مؤكدين أن ما يمر به الآن اختبار صعب يتطلب الصبر والدعاء.

آخر أعمال نضال الشافعي في رمضان 2024

ورغم الحزن الكبير، يذكر أن نضال الشافعي كان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "الأميرة ضل حيطة"، والذي شاركته بطولته النجمة ياسمين صبري. وقدم الشافعي دور زوج يحاول السيطرة على زوجته "زينب" التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اكتشاف خيانته لها مع صديقتها المقربة.

وضم العمل نخبة من نجوم الدراما، من بينهم نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، سلوى عثمان، هاجر الشرنوبي، مها نصار، غفران محمد، عابد عناني، عزت زين، وهند عبد الحليم.

الجمهور يتفاعل عبر السوشيال ميديا

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور نضال، وتوالت التعليقات التي تضمنت كلمات الدعم والمواساة، فيما شارك كثيرون صورًا تجمع نضال بزوجته في مناسبات مختلفة، تعبيرًا عن تضامنهم معه وتقديرهم لحبه وإخلاصه.

دعوات بالرحمة والمغفرة

وسط هذه الأجواء المؤثرة، يستعد نضال الشافعي لتلقي العزاء، بينما يواصل الجمهور والوسط الفني تقديم الدعم له والدعاء لزوجته الراحلة بأن يتغمدها الله برحمته، وأن يلهمه وأسرته الصبر والسلوان.

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