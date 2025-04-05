أحمد عزمي يكشف كواليس صادمة من مشاركته في يتربى في عزو

فجّر الفنان أحمد عزمي مفاجأة بشأن مشاركته في مسلسل "يتربى في عزو"، كاشفًا أن النجم الكبير يحيى الفخراني كان قد رفض انضمامه للعمل في البداية، رغم العلاقة الفنية السابقة بينهما. ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

مكالمة صدفة غيرت مجرى الأمور

وفي تصريحاته التلفزيونية، روى أحمد عزمي: "كنت اشتغلت مع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عباس الأبيض، وبعدها بفترة كلمته صدفة عشان أطمن عليه، وقتها قالي إنه بيحضّر لمسلسل يتربى في عزو وبيبحث عن ممثل يقدّم دور ابنه"

يشبهني.. لكن مش أنا!

وأضاف عزمي بابتسامة: "قالّي إنهم بيدوّروا على ممثل شبهك، بس مش أنت! وكانوا بالفعل اتفقوا مع ممثل زميل، لكنه اعتذر لأنه مضى على مسلسل مع نور الشريف، وقتها رجعوا كلموني، وأسندوا لي دور إبراهيم عزو، اللي عمل نقلة كبيرة في مسيرتي"

أحمد عزمي يشارك في "ظلم المصطبة" رمضان 2025

من جهة أخرى، شارك أحمد عزمي في بطولة مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2025، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

دراما ريفية وإنسانية من قلب إيتاي البارود

تدور أحداث "ظلم المصطبة" حول قضايا اجتماعية متجذرة في المجتمع الريفي، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يسلّط العمل الضوء على الصراعات التي تفرضها التقاليد والعادات القديمة، وكيف يمكن لتلك الأعراف أن تعقّد حياة الأفراد وتفكك العلاقات بينهم.

أبطال وتأليف قوي لمسلسل من 15 حلقة

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وفاتن سعيد.

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