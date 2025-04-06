موعد صلاة الفجر اليوم ومواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية
يحرص العديد من المسلمين في الساعات الأولى من الصباح، على البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الاحد الموافق 6 أبريل، في كافة محافظات الجمهورية ، وموعد صلاة الفجر بمحافظات الجمهورية يختلف قليلاً من محافظة لأخرى ، ويقدم الموجز مواعيد صلاة الفجر في بعض المحافظات المصرية.
موعد صلاة الفجر في مصر
موعد صلاة الفجر في القاهرة : 4:11 صباحًا
موعد صلاة الفجر في الإسكندرية : 4:14 صباحًا
موعد صلاة الفجر في الجيزة : 4:11 صباحًا
موعد صلاة الفجر في بورسعيد: 4:04 صباحًا
موعد صلاة الفجر في السويس : 4:06 صباحًا
موعد صلاة الفجر في المحلة الكبرى : 4:10 صباحًا
موعد صلاة الفجر في الأقصر : 4:12 صباحًا
موعد صلاة الفجر في أسيوط : 4:15 صباحًا
موعد صلاة الفجر في المنصورة : 4:09 صباحًا
مواقيت صلاة الفجر في محافظات الجمهورية
موعد صلاة الفجر المنيا : 4:16 صباحًا
موعد صلاة الفجر سوهاج : 4:14 صباحًا
موعد صلاة الفجر فى بني سويف : 4:13 صباحًا
موعد صلاة الفجر فى شبين الكوم : 4:11 صباحًا
موعد صلاة الفجر فى بنها : 4:10 صباحًا
موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ : 4:10 صباحًا
يُذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة توفر جدولًا بمواعيد الصلاة في مختلف المحافظات، ويمكن الاطلاع عليه عبر موقعها الرسمي :
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة
موعد أذان الفجر: 5:19 صباحا
موعد الشروق: 6:48 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:07 م
موعد أذان العصر 3:06 مساء
موعد أذان المغرب: 5:26 م
موعد أذان العشاء: 6:47 م.
مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 5:25 صباحا
موعد الشروق: 6:56 صباحا
موعد أذان الظهر 12:13 مساء
موعد أذان العصر: 3:09
موعد أذان المغرب 5:30 مساء
موعد أذان العشاء 6:51
مساء
مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان
موعد أذان الفجر: 5:06 صباحا
موعد الشروق: 6:31 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:01 صباحا
موعد أذان العصر 3:09 مساء
موعد أذان المغرب: 5:31 مساء
موعد أذان العشاء 6:47 مساء
مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح
موعد أذان الفجر: 5:36 صباحا
موعد الشروق: 7:07 صباحا
موعد أذان الظهر 12:24 مساء
موعد أذان العصر: 3:20
مساء
موعد أذن المغرب 5:41 مساء
موعد أذان العشاء: 7:02 مساء
مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ
موعد أذان الفجر 5:04 صباحا
موعد الشروق: 6:32 صباحا
موعد أذان الظهر 11:55 صباحا
موعد أذان العصر 2:58 مساء
موعد أذان المغرب 5:19 مساء
موعد أذان العشاء 6:37
مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة
موعد أذان الفجر 5:06 صباحا
موعد الشروق: 6:33 صباحا
موعد أذان الظهر 11:57 صباحا
موعد أذان العصر3:00 مساء
موعد أذان المغرب 5:22 مساء
موعد أذان العشاء 6:40 مساء.
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