موعد صلاة الفجر اليوم ومواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية

يحرص العديد من المسلمين في الساعات الأولى من الصباح، على البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الاحد الموافق 6 أبريل، في كافة محافظات الجمهورية ، وموعد صلاة الفجر بمحافظات الجمهورية يختلف قليلاً من محافظة لأخرى ، ويقدم الموجز مواعيد صلاة الفجر في بعض المحافظات المصرية.

موعد صلاة الفجر في مصر

موعد صلاة الفجر في القاهرة : 4:11 صباحًا

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية : 4:14 صباحًا

موعد صلاة الفجر في الجيزة : 4:11 صباحًا

موعد صلاة الفجر في بورسعيد: 4:04 صباحًا

موعد صلاة الفجر في السويس : 4:06 صباحًا

موعد صلاة الفجر في المحلة الكبرى : 4:10 صباحًا

موعد صلاة الفجر في الأقصر : 4:12 صباحًا

موعد صلاة الفجر في أسيوط : 4:15 صباحًا

موعد صلاة الفجر في المنصورة : 4:09 صباحًا

مواقيت صلاة الفجر في محافظات الجمهورية

موعد صلاة الفجر المنيا : 4:16 صباحًا

موعد صلاة الفجر سوهاج : 4:14 صباحًا

موعد صلاة الفجر فى بني سويف : 4:13 صباحًا

موعد صلاة الفجر فى شبين الكوم : 4:11 صباحًا

موعد صلاة الفجر فى بنها : 4:10 صباحًا

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ : 4:10 صباحًا

يُذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة توفر جدولًا بمواعيد الصلاة في مختلف المحافظات، ويمكن الاطلاع عليه عبر موقعها الرسمي :

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحا

موعد الشروق: 6:48 صباحا

موعد أذان ‎الظهر: 12:07 م

موعد أذان العصر 3:06 مساء

موعد أذان ‎المغرب: 5:26 م

موعد أذان ‎العشاء: 6:47 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:25 صباحا

موعد الشروق: 6:56 صباحا‎

موعد أذان الظهر 12:13 مساء

موعد أذان ‎العصر: 3:09

موعد أذان المغرب 5:30 مساء

موعد أذان العشاء 6:51

مساء

موعد صلاة الفجر

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان‎

موعد أذان الفجر: 5:06 صباحا

موعد الشروق: 6:31 صباحا

موعد أذان ‎الظهر: 12:01 صباحا

موعد أذان العصر 3:09 مساء

موعد أذان ‎المغرب: 5:31 مساء

موعد أذان العشاء 6:47 مساء



مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

موعد أذان الفجر: 5:36 صباحا

موعد الشروق: 7:07 صباحا

موعد أذان الظهر 12:24 مساء

موعد أذان ‎العصر: 3:20

مساء

موعد أذن المغرب 5:41 مساء

موعد أذان ‎العشاء: 7:02 مساء

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 5:04 صباحا

موعد الشروق: 6:32 صباحا

موعد أذان الظهر 11:55 صباحا

موعد أذان العصر 2:58 مساء

موعد أذان المغرب 5:19 مساء

موعد أذان العشاء 6:37

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

موعد أذان الفجر 5:06 صباحا

موعد الشروق: 6:33 صباحا

موعد أذان الظهر 11:57 صباحا

موعد أذان العصر3:00 مساء

موعد أذان المغرب 5:22 مساء

موعد أذان العشاء 6:40 مساء.

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