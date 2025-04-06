siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

فتاوى وأحكام

موعد صلاة الفجر اليوم ومواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية

موعد صلاة الفجر
موعد صلاة الفجر

يحرص العديد من المسلمين في الساعات الأولى من الصباح، على البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الاحد الموافق 6 أبريل، في كافة محافظات الجمهورية ، وموعد صلاة الفجر بمحافظات الجمهورية يختلف قليلاً من محافظة لأخرى ، ويقدم الموجز مواعيد صلاة الفجر في بعض المحافظات المصرية.

لا يفوتك

فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر.. هذا ما جاء في فضلها

موعد صلاة الفجر الخميس 5 رمضان 2025 بجميع محافظات الجمهورية

موعد صلاة الفجر في مصر 

موعد صلاة الفجر في القاهرة : 4:11 صباحًا

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية : 4:14 صباحًا

موعد صلاة الفجر في الجيزة : 4:11 صباحًا

موعد صلاة الفجر في بورسعيد: 4:04 صباحًا

موعد صلاة الفجر في السويس : 4:06 صباحًا

موعد صلاة الفجر في المحلة الكبرى : 4:10 صباحًا

موعد صلاة الفجر في الأقصر : 4:12 صباحًا

موعد صلاة الفجر في أسيوط : 4:15 صباحًا

موعد صلاة الفجر في المنصورة : 4:09 صباحًا

مواقيت صلاة الفجر في محافظات الجمهورية

 موعد صلاة الفجر المنيا : 4:16 صباحًا

موعد صلاة الفجر سوهاج : 4:14 صباحًا

موعد صلاة الفجر فى بني سويف : 4:13 صباحًا

موعد صلاة الفجر فى شبين الكوم : 4:11 صباحًا

موعد صلاة الفجر فى بنها : 4:10 صباحًا

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ : 4:10 صباحًا

يُذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة توفر جدولًا بمواعيد الصلاة في مختلف المحافظات، ويمكن الاطلاع عليه عبر موقعها الرسمي : 

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحا

موعد الشروق: 6:48 صباحا

موعد أذان ‎الظهر: 12:07 م

موعد أذان العصر 3:06 مساء

موعد أذان ‎المغرب: 5:26 م

موعد أذان ‎العشاء: 6:47 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:25 صباحا

موعد الشروق: 6:56 صباحا‎

موعد أذان الظهر 12:13 مساء

موعد أذان ‎العصر: 3:09

موعد أذان المغرب 5:30 مساء

موعد أذان العشاء 6:51
مساء

موعد صلاة الفجر

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان‎

موعد أذان الفجر: 5:06 صباحا

موعد الشروق: 6:31 صباحا

موعد أذان ‎الظهر: 12:01 صباحا

موعد أذان العصر 3:09 مساء

موعد أذان ‎المغرب: 5:31 مساء

موعد أذان العشاء 6:47 مساء


مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

موعد أذان الفجر: 5:36 صباحا

موعد الشروق: 7:07 صباحا

موعد أذان الظهر 12:24 مساء

موعد أذان ‎العصر: 3:20
مساء

موعد أذن المغرب 5:41 مساء

موعد أذان ‎العشاء: 7:02 مساء

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 5:04 صباحا

موعد الشروق: 6:32 صباحا

موعد أذان الظهر 11:55 صباحا

موعد أذان العصر 2:58 مساء

موعد أذان المغرب 5:19 مساء

موعد أذان العشاء 6:37

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

موعد أذان الفجر 5:06 صباحا

موعد الشروق: 6:33 صباحا

موعد أذان الظهر 11:57 صباحا

موعد أذان العصر3:00 مساء

موعد أذان المغرب 5:22 مساء

موعد أذان العشاء 6:40 مساء. 

اقرأ أيضاً:

 موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 رمضان في مختلف المحافظات

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 رمضان في مختلف المحافظات

لا يفوتك

موعد الشروق اليوم الجمعة 21-2-2025.. متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟

فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر.. اعرفها بالتفصيل

موعد الشروق اليوم الثلاثاء 11-2-2025.. هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق؟
تم نسخ الرابط