تفاصيل شخصية حنان سليمان في مسلسل "220 يوم" بعد نجاحها بموسم رمضان 2025

تواصل الفنانة حنان سليمان تألقها بعد الموسم الرمضاني لعام 2025، حيث شاركت في مسلسلي "وتقابل حبيب" و"المداح 5" خلال مسلسلات رمضان 2025، ليضيفا إلى سجلها الفني المزيد من النجاحات، وتستكمل تصوير مسلسل "220 يوم" المقرر عرضه في عام 2025.

يرصد الموجز أبرز أعمال الفنانة حنان سليمان القادمة لعام 2025.

تفاصيل دور حنان سليمان في مسلسل "220 يوم"

كشفت حنان سليمان استعدادها لاستئناف تصوير مسلسل "220 يوم"، الذي يضم نخبة من النجوم مثل كريم فهمي وصبا مبارك

وتؤدي حنان سليمان في العمل دور والدة كريم فهمي، التي تظهر إلى جانب شقيقة عايدة رياض وخالة علي الطيب، المسلسل من تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار سمر بهجت ونادين، ومن إخراج كريم العدل.

حنان سليمان

أخر أعمال حنان سليمان

من جهة أخرى، شاركت حنان سليمان في رمضان الماضي بمسلسل "المداح 5" الذي يضاف إلى سلسلة الرعب والتشويق في حياة صابر المداح، تدور أحداث الجزء الجديد حول صراع المداح مع الجن، واحتدام المواجهات مع قوى الشر التي تهدد حياته وحياة أهله.

العمل من تأليف أمين جمال، ولوليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج. يشارك في البطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، وغيرهم من النجوم.

أما مسلسل "وتقابل حبيب"، فيجمع بين حنان سليمان وياسمين عبد العزيز في إطار درامي رومانسي، ويعرض على منصة "شاهد" وقنوات DMC وON التي تدور أحداث المسلسل في 30 حلقة، ويستعرض قصة اجتماعية مؤثرة، حيث شاركت فيه حنان سليمان بدور مهم إلى جانب مجموعة من النجوم مثل كريم فهمي، خالد سليم، وسلامة عبد الله، وغيرهم، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

حنان سليمان

ولا تقتصر نجاحات حنان سليمان على رمضان 2025 فقط، فقد كان لها ظهور مميز في مسلسل "خالد نور وولده" في رمضان 2024، والذي جمع بين النجوم شيكو وكريم محمود عبد العزيز، المسلسل من إخراج محمد أمين في تجربته الأولى في الدراما.

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