موعد مباراة الترجي ضد صن داونز في دوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

عشاق المتعة والإثارة، علي موعد مع قمة نارية اليوم تجمع فريق الترجي ضد صن داونز ، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 ومن المنتظر أن تشهد مواجهة الترجي و صن داونز منافسة شرسة للفوز بتذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة وكان لقاء الذهاب قد انتي بفوز صن داونز بهدف نظيف.

موعد مباراة الترجي ضد صن داونز

القمة التي تجمع الترجي ضد صن داونز ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام على ملعب حمادي العقربي بتونس فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل.

القنوات الناقلة لماتش الترجي ضد صن داونز

يمكنك الاستمتاع بمباراة فريق الترجي ضد صن داونز ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 مساء الثلاثاء المقبل، على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORT 4.

الترجي ضد صن داونز

تشكيل الترجي المتوقع ضد صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الترجي المتوقع ضد صن داونز ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: رائد بوشنيبة، محمد أمين توجاي، حمزة الجلاصي، محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: حسام تقا، روجر أهولو، عبد الرحمن كوناتي

خط الهجوم: يوسف البلايلي، رودريجو رودريجيز، إلياس سيفو موكوانا

تشكيل صن داونز المتوقع ضد الترجي

من المنتظر أن يضم تشكيل صن داونز المتوقع ضد الترجي مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، جرانت كيكانا ، لوكاس سواريز، أوبري موديبا.

خط الوسط: مارسيلو الليندي ، تيبوهو موكوينا ، لوكاس ريبيرو كوستا.

خط الهجوم: بيتر شالوليلي ، جايدن آدامز، تاشريك ماثيوز.

منافس الترجي المحتمل بنصف نهائي دوري الأبطال

يواجه الفائز من لقاء فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضد نظيره فريق الترجي التونسي نظيره الفائز من لقاء فريق الأهلي ضد نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025.

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