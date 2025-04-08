العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8-4-2025

سعر الدولار اليوم.. في ظل المتابعة اليومية لتحركات أسعار الصرف، يواصل الدولار الأمريكي تقلباته أمام الجنيه المصري، وسط ترقب الأسواق والمتعاملين في القطاع المصرفي لأي تغيّرات جديدة قد تؤثر على حركة البيع والشراء.

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، أعلنت البنوك المصرية عن تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار أمام الجنيه المصري صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك، الأرقام التالية:

سعر الدولار اليوم في البنوك

في بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدولار اليوم 51.34 جنيهاً للشراء و51.44 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

فيما سجّل الدولار في البنك المركزي المصري 51.33 جنيهاً للشراء و51.46 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 51.34 جنيهاً للشراء و51.44 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 51.34 جنيهاً للشراء و51.44 جنيهاً للبيع.

ويبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 51.34 جنيهاً للشراء، و51.44 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 51.34 جنيهاً للشراء، و51.44 جنيهاً للبيع.

أما في بنك البركة فبلغ سعره 51.34 جنيهاً للشراء، و51.44 جنيهاً للبيع.



وجاء سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.34 جنيهاً للشراء، و51.44 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 51.34 جنيهاً للشراء، و51.44 جنيهاً للبيع.

أما بنك الإسكندرية فسجل سعر الدولار فيه 51.34 جنيهاً للشراء، و51.44 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.37 جنيهاً للشراء، و51.46 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

يساوي الدولار حوالي 51.42 جنيهاً، أما الريال السعودي فسعره: 13.64 جنيهاً للشراء، و13.71 جنيهاً للبيع.





سعر الدولار مقابل اليورو

الدولار يبلغ سعره 51.34 جنيهاً للشراء، و51.44 جنيهاً للبيع.

أما اليورو الأوروبي فسعره 55.88 جنيهاً للشراء، و56.84 جنيهاً للبيع.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

يبلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.33 جنيهاً للشراء، و66.53 جنيهاً للبيع.

وسعر الدينار الكويتي 166.09 جنيهاً للشراء، و167.26 جنيهاً للبيع.

والدرهم الإماراتي سعره 13.96 جنيهاً للشراء، و14.00 جنيهاً للبيع.

والريال القطري سعره 13.03 جنيهاً للشراء، و14.11 جنيهاً للبيع.

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