الشاعر خالد تاج الدين يقنع بهاء سلطان بأغنية "الطيبين".. إيه الحكاية؟

أعلن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عن تعاون جديد مع المطرب بهاء سلطان في أغنية تحمل عنوان "الطيبين"، في خطوة ينتظرها جمهور الفنانين بشغف بعد النجاح الكبير الذي حققه بهاء في تتر مسلسل "ولاد الشمس".

ويأتي هذا التعاون بين بهاء سلطان والشاعر خالد تاج الدين، في ظل حالة من الانتعاش تشهدها الأغنية الدرامية، حيث تصدرت التترات الرمضانية قوائم الاستماع في مصر وخارجها، مؤكدة على قوة تأثير الموسيقى في تشكيل وجدان الجمهور وتعزيز ارتباطه بالأعمال الفنية.

بهاء سلطان والشاعر خالد تاج الدين

كواليس أغنية "الطيبين" للفنان بهاء سلطان

نشر خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" الذي رصده الموجز، صورة من كواليس التحضير للأغنية الجديدة، والتي تجمعه ببهاء سلطان، وكشف من خلالها عن لحظة طريفة أثناء النقاش حول كلمات الأغنية، حيث كتب: "قريباً الطيبين مع البوب بهاء سلطان وفي الصورة بحاول أقنع بهاء إن جملة (الطيبين للطيبات) ممكن تتغنى بس هو مقتنعش وغيرناها في الآخر".

ويُنتظر أن تحمل الأغنية لمسة وجدانية قريبة من روح الجمهور، كما عودنا بهاء في أعماله السابقة.

نجاح "صحبي يا صحبي" يتخطى التوقعات

في سياق آخر، ما زالت أصداء النجاح الكبير الذي حققه بهاء سلطان بأغنية "صحبي يا صحبي" تردد في الأوساط الفنية والجماهيرية، حيث تصدرت الأغنية قائمة التترات الأكثر استماعاً عبر منصة "سبوتيفاي" خلال النصف الأول من شهر رمضان، الأغنية التي شكلت تتر مسلسل "ولاد الشمس" من بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، لاقت تفاعلاً جماهيرياً واسعاً بفضل كلماتها العاطفية وصوت بهاء المميز.

سجلت الأغنية زيادة بنسبة 520% في عدد الاستماعات خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 مارس، وهو الأسبوع الذي شهد تصاعدًا دراميًا مهمًا في المسلسل، مما يشير إلى مدى تأثير الأغنية في تعزيز الأثر الدرامي لدى المشاهدين.

وتخطى التفاعل حدود الوطن العربي، لتحتل إندونيسيا المرتبة الثانية في عدد مستمعي التتر، في مؤشر واضح على أن الموسيقى الجيدة لا تعترف بالحدود الجغرافية.

بهاء سلطان

أغاني رمضان تتخطى المحلية وتصل للعالمية

تربعت "صحبي يا صحبي" على قمة التترات الرمضانية، وجاءت بعدها مباشرة أغنية "بخاف" لأحمد سعد، والتي وجدت صدى واسعًا لدى الجمهور في الولايات المتحدة، ألمانيا، والسعودية، أما "وتقابل حبيب" للفنانة إليسا فقد جاءت في المركز الثالث بأكثر من 300 ألف استماع، وحققت شعبية كبيرة في المغرب وإندونيسيا.

موسيقى رمضان 2025 ذاكرة درامية تتجاوز الحدود

أثبتت الموسيقى المصاحبة للمسلسلات الرمضانية هذا العام أنها عنصر لا غنى عنه في ترسيخ الحكايات الدرامية في وجدان الجمهور، وجسّدت كيف يمكن للغناء أن يعبر عن مشاعر إنسانية تتجاوز اللغة والثقافة. من الجاليات العربية في الولايات المتحدة إلى المستمعين في آسيا، نجحت تترات رمضان 2025 في خلق حالة فنية جامعة.

قائمة التترات الأكثر استماعاً على "سبوتيفاي":

• "صحبي يا صحبي" – بهاء سلطان

• "بخاف" – أحمد سعد

• "وتقابل حبيب" – إليسا

• "حضرات السادة" – أكرم حسني

• "قرار إزالة" – رحمة محسن

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