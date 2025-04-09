ريهام سعيد: نضال الشافعي من أكثر الأشخاص إخلاصًا واحترامًا وتشيد بتضحيات زوجته

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، عن علاقتها بالسيدة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، مشيدةً بتضحياتها الكبيرة في سبيل أسرتها.

تصريحات ريهام سعيد

ويرصد موقع الموجز أبرز تصريحاتها، وأشارت ريهام سعيد إلى أن هند كانت فنانة موهوبة، لكنها قررت التنازل عن مسيرتها الفنية لتكريس وقتها وجهدها لرعاية أبنائها ودعم زوجها، وأضافت أن قصة الحب بين هند ونضال بدأت منذ أيام الدراسة، واستمرت لسنوات طويلة، حيث كانا يشاركان معًا في العروض المسرحية المدرسية.



أكدت ريهام سعيد أن نضال الشافعي معروف بولائه وإخلاصه الشديد لزوجته، وأنه من أكثر الأشخاص احترامًا في الوسط الفني، وأشارت إلى أن هند واجهت المرض بشجاعة لفترة طويلة، ورحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، تاركةً وراءها أبناءها وزوجها الذي بدا عليه الحزن العميق خلال جنازتها، مضيفة:" نضال الشافعي بحبه لمراته معروف بولاءه وإخلاصه الشديد ومن أكتر الناس المخلصين في الحياة نضال الشافعي من أكتر الناس المحترمين اللى أنا شرفت طبعا الحمد لله إن أنا كان عندي حظ حلو إني مثلت معاه محترم جداً،وقد إيه مراته كانت جميلة جداً جداً وسارعت المرض لمدة طويلة وتركت أولادها وتركت زوجها اللي كان ماشي في جنازتها مش عارف يمشي".

واختتمت ريهام حديثها بالدعاء للراحلة، مؤكدةً أن الله يختار الصالحين من عباده ليكونوا إلى جواره، ودعت الجمهور إلى الترحم عليها والدعاء لها بالمغفرة والرحمة،متابعة:"وكإن الله سبحانه وتعالى بيختار الناس الكويسة عشان ياخدهم، الغرض من إن أنا بذكر الناس دي النهاردة بس عشان تدعولهم".

تصريحات ريهام سعيد عن إيناس النجار

كما حكت الإعلامية ريهام سعيد عن تفاصيل مؤلمة عن وفاة الفنانة الراحلة إيناس النجار، التي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ نتيجة انفجار المرارة.

وقالت ريهام سعيد خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة النهار، إن الفنانة الراحلة إيناس النجار، قبل وفاتها كانت تصوّر مشاهدها في مسلسل "الحلانجي" مع الفنان محمد رجب، ووقتها أحست بتعب مفاجئ، وهذا اضطرها للذهاب للمستشفى، وهناك اكتشف الأطباء إصابتها بانفجار المرارة الذي تسبب في تسمم جسدها.

قائلة:" راحت المستشفى قالولها المرارة بتاعتك تعبانة وبعدين فجأة المرارة انفجرت، وعايزة أحذر أي حد بيشوفني يقولك المرارة اتفقعت احنا دي كلمة بنقولها لما بنزعل أو لما حد بيبقى مضايقنا بس المرارة اتفقعت دي كلمة حقيقية المرارة بتلتهب من الضغط ساعات وقرح المعدة عموما أو المرارة كلها حاجات بتيجي من أكل غلط ساعات بس بتيجي من الضغط العصبي ساعات والقرح دي لما بتتكون بتسمم الجسم كله اللي حصل المرارة انفجرت وسممت جسم إيناس وفي 48 ساعة فقدنا إيناس النجار".

ريهام سعيد تكشف الجانب الإنساني في حياة إيناس النجار

وأشارت ريهام سعيد إلى الجانب الإنساني في حياة الراحلة إيناس النجار، وهي أنها كانت شخصية طيبة للغاية، معلقة:"هي تونسية ولكن هي عاشت تقريبا طول عمرها في مصر واتدفنت في تونس كانت إنسانة جميلة جداً عمرها ما زعلت حد عمرها ما ضايقت حد كل كلامها كان لطيف لما كانت بتقابل أي حد مجاملة جداً جداً".

وفي ختام حديثها طالبت ريهام سعيد جمهورها بالدعاء لها، قائلة:" ادعولها إن ربنا يدخلها فسيح جناته إن شاء الله".

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