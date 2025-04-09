نواف سلام : مصرون على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها

أعلن رئيسُ الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن مناقشة ملف حصْر السلاح وبسْط سلطة الدولة على كامل أراضيها ستُطرَحُ قريباً على طاولة مجلس الوزراء، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



نواف سلام : مصرون على الإنسحاب الإسرائيلى الكامل من النقاط الخمس

كما جدد نواف سلام الدعوةَ إلى ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من النقاط الخمس جنوبي لبنان.

كما نفى سلام خلال لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي تلقيه أي إحاطات بشأن أي تهديد محتمل عودة الحرب مذكّرا بأن البيان الوزاري أكّد أنّ قرار الحرب والسلم بيد الدولة وأن جميع الوزراء مُلتزمون بهذا الأمر.

وشدد سلام على إصرار حكومته على إجراءِ الانتخابات البلدية والنيابية في موعدها المُقرَّرِ في مايو المقبل.

وعلى صعيد أخر فقد أكد مصدر مسؤولٌ رفيع المستوى في حزب الله قد قال لرويترز إن الحزب مُستعد لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس جوزيف عون، إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن قصف البلاد.



يأتي ذلك وسط تجدد الأحاديث حول مسألة سلاح حزب الله مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في الضغط على الحزب، وإلحاح واشنطن على مطالبة الجماعة بالتخلي عن سلاحها.



جدعون بن ساعر : حزب الله يقف عقبة أمام رغبتنا في تحقيق السلام مع لبنان

وحول مستقبل العلاقات مع لبنان فقد أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: إن إسرائيل تريد السلام مع لبنان، لكن حزب الله هو العائق أمام تحقيق ذلك.



لافتاً إلى أن : "ليس لديها صراع حقيقي مع دولة لبنان وإنما المشكلة تكمن في حزب الله الذي يمثل إيران واستولى على لبنان.

وتابع "لبنان استمر تحت الاحتلال الإيراني لعقود، وعندما نصل إلى اللحظة التي يكون فيها الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية أقوى من حزب الله أعتقد ستكون لدينا آفاق جديدة".

و أضاف "قد يكون من المبكر لهم لبنان اليوم الحديث عن السلام، لكننا نريد السلام حقا وأعتقد أنه سيكون ممكنا في المستقبل".

وشدد على أن ذلك يمكن تحقيقه "لكن الشرط الأساسي هو أن تتوقف إيران عن احتلال لبنان من خلال حزب الله، هذا هو العائق أمام السلام هناك".

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