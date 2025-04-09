التجارة الخارجية (CCEF): زيارة ماكرون لمصر تعكس قوة العلاقات الثنائية وتفتح آفاقًا للتعاون

زيارة ماكرون لمصر.. علق محمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) في مصر، بأن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تُعد محطة محورية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أن زيارة ماكرون لمصر تمثل علامة فارقة تعكس عمق واستراتيجية الشراكة الممتدة بين مصر وفرنسا عبر عقود من التعاون المثمر.

زيارة ماكرون لمصر

الموجز يستعرض تعليق رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) حول زيارة ماكرون لمصر سعد أن العلاقات المصرية الفرنسية لم تعد تقتصر على الجانب الدبلوماسي فقط، بل أصبحت نموذجًا حقيقيًا لشراكة استراتيجية شاملة، تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في مجالات متعددة، تشمل الاقتصاد، والطاقة، والنقل، والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضح رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) أن توقيت زيارة ماكرون لمصر يأتي في لحظة فارقة، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العالم يمر بتقلبات غير مسبوقة، والشرق الأوسط يواجه تحديات استثنائية، ما يجعل توطيد الشراكات الاقتصادية والدفع بالتعاون الدولي ضرورة ملحة لتعزيز الاستقرار والتنمية.

توقيع 9 اتفاقيات ثنائية بين مصر وفرنسا

وقد شهدت زيارة ماكرون لمصر توقيع 9 اتفاقيات ثنائية بين مصر وفرنسا بقيمة إجمالية تصل إلى 262 مليون يورو بحضور الوزراء كامل الوزير وخالد عبد الغفار ورانيا المشاط ، وعددا من الوزراء الفرنسيين . تتنوع بين عقود واتفاقيات ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) ، وتشمل قطاعات رئيسية ذات أولوية وهي: النقل، والمياه، والطاقة، والصحة، وهو ما يعكس التزام فرنسا القوي بدعم جهود التنمية في مصر وتعزيز استقرارها الاقتصادي.

الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري

كما أشاد سعد بالدور المتنامي الذي تلعبه الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، والتي تواصل ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها، إيمانًا منها بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر، سواء من حيث الموقع الاستراتيجي أو الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

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