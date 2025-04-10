القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

تترقب الجماهير الإنجليزية، مباراة فريق ليفربول ضد وست هام ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

خسارة فريق ليفربول التي تعرض لها في الجولة الأخيرة أمام فولهام تدفعه للبحث عن الفوز ضد نظيره فريق وست هام لمواصلة رحلة صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 62 نقطة ويحتل وست هام المركز الـ 16 برصيد 35 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام

يمكنك متابعة قمة فريق ليفربول ضد نظيره فريق وست هام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد وست هام

موعد مباراة ليفربول أمام وست هام

مواجهة فريق ليفربول أمام نظيره فريق وست هام، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق 13 إبريل الجاري.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد وست هام

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد فريق وست هام والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد وست هام

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق وست هام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 62 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 53 نقطة

5-مانشستر سيتي 52 نقطة

6- أستون فيلا، 51 نقطة.

7 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 47 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 43 نقطة.

12- برينتفورد، 42 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

14- توتنهام، 37 نقطة.

15- إيفرتون، 35 نقطة.

16- وست هام، 35 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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