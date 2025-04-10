تفاصيل تمرد قوات سلاح الجو الإسرائيلي وقرار بفصل المتمردين

أعلنت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قد وافق على قرار توقيف أفراد من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، و الذين قد وقعوا على رسالة إحتجاج يطالبون من خلالها بوقف الحرب في غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: كل من وقع على الوثيقة لن يستمر في الخدمة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قائد القوات الجوية، تومر بار، بدعم من رئيس الأركان، إيال زامير، قد قرر أن "من يوقع على رسالة الاحتجاج لن يستمر في الخدمة في الجيش الإسرائيلي".

وأشارت الهيئة إلى أن "بعض أفراد الخدمة سحبوا توقيعاتهم في الأيام الأخيرة، موضحين أنهم لا يقبلون الإحتجاج ضد الحرب وهم يرتدون زيهم العسكري ويشاركون في العمليات الجوية".

هذا وقد تم نشر رسالة إحتجاج وقع عليها نحو 1000 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارون، كإعلان في وسائل إعلامية بأنحاء البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وكتب جنود الاحتياط في الرسالة: "في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية" وليس الأمن القومي.

وأضافوا أن "إستمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء".

وأفادت الصحيفة بأن الرسالة نشرت بعد لقاء "المقاتلين" بقائد سلاح الجو، تومر بار، ورئيس الأركان إيال زامير.



نتنياهو أكد على تأييده لفصل كل من وقع على العريضة

من جهته فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان أصدره مكتبه ، الخميس، على دعمه الكامل للقرار الذي إتخذته وزارة الدفاع ورئيس الأركان بشأن إقالة جنود الاحتياط وقعوا على الرسالة الإحتجاجية التي طالبت بصفقة تبادل فورية وإنهاء الحرب في غزة.

و أوضح المكتب في بيانه : "موقعو عريضة الاحتجاج يعملون لإسقاط الحكومة".



وزير الدفاع الإسرائيلي: يعلن دعمه لإيال زامير أثق في حكمة رئيس الأركان

بدوره فقد علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على رسالة احتجاج نشرها سلاح الجو الإسرائيلي، قائلا: "أرفض بشدة محاولة المساس بشرعية الحرب العادلة التي يقودها الجيش الإسرائيلي في غزة؛ من أجل إعادة المحتجزين وهزيمة حماس".

و أضاف "أثق في حكمة رئيس الأركان وقائد سلاح الجو، وأنا على قناعة بأنهما سيتعاملان مع هذه الظاهرة غير المقبولة بالطريقة الأنسب".

وكان قائد سلاح الجو الميجور جنرال تومر بار، أعلن في وقت سابق، أن أي شخص يوقع على الرسالة لن يستمر في الخدمة بالجيش الإسرائيلي.

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