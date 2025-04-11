مواعيد مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.. مواجهات نارية لـ ليفربول وأرسنال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلي الملاعب الإنجليزية، لمتابعة مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025 التي تنطلق غدا السبت وتستمر حتي الاثنين المقبل.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل سبع جولات من خط النهاية برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 62 نقطة ويحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي

يرصد لكم موقع الموجز، مواعيد مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي التي تشهد عدد من المواجهات القوية نستعرضها فيما يلي..

مواعيد مباريات السبت 12 أبريل 2025

مانشستر سيتى ضد كريستال بالاس - 1:30 ظهرا

ساوثهامتون ضد أستون فيلا - 4:00 عصرا

نوتنجهام فورست ضد إيفرتون 4:00 عصرا

برايتون ضد ليستر سيتي 4:00 عصرا

أرسنال ضد برينتفورد 6:30 مساء

مواعيد مباريات الأحد 13 أبريل 2025

تشيلسي ضد إبسويتش تاون 3:00 عصرا

ليفربول ضد وست هام يونايتد 3:00 عصرا

وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبير 3:00 عصرا

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد 5:30 مساء

مواعيد مباريات الاثنين 14 أبريل 2025

بورنموث ضد فولهام 9:00 مساء

الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الـ 32

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الـ 32 ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 62 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 53 نقطة

5-مانشستر سيتي 52 نقطة

6- أستون فيلا، 51 نقطة.

7 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 47 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 43 نقطة.

12- برينتفورد، 42 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

14- توتنهام، 37 نقطة.

15- إيفرتون، 35 نقطة.

16- وست هام، 35 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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