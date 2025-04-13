مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني اليوم

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة ريال مدريد ضد ألافيس ضمن منافسات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل ريال مدريد ضد ألافيس

شاهد ماتش ريال مدريد ضد ألافيس

شاهد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس

من المنتظر أن يشهد تشكيل ريال مدريد ضد ألافيس الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي- راؤول أسينسيو- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني- إدواردو كامافينجا- إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو جوس- كيليان مبابي- فينيسيوس جونيور.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس

مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد ألافيس

تنطلق مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق ألافيس، مساء اليوم الأحد الموافق 13 ابريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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بث مباشر ماتش ريال مدريد ضد ألافيس في بطولة الدوري الإسباني

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة ريال مدريد ضد ألافيس، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة ريال مدريد ضد ألافيس

الان ماتش ريال مدريد ضد ألافيس

يتم نقل قمة فريق ريال مدريد ضد ألافيس، ضمن منافسات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الأحد عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد ألافيس

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ألافيس

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 70 نقطة ويأـي ريال مدريد في مركز الوصيف برصيد 63 نقطة، ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة برصيد 57 نقطة، ويحتل فريق ألافيس المركز الـ 17 برصيد 30 نقطة.

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