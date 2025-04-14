موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق البارسا، مواجهة ساخنة تجمع فريق برشلونة ضد بوروسيا دورتموند ، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق برشلونة عن تحقيق فوز جديد علي منافسه بعد فوزه الكبير في لقاء الذهاب برباعية نظيفة جعلته بشكل كبير أحد فرق نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مباراة الإياب.

موعد قمة برشلونة ضد دورتموند

مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق بوروسيا دورتموند المقررة ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء 15 إبريل الجاري.

مشاهدة ماتش برشلونة ضد دورتموند

يمكنك متابعة قمة فريق برشلونة ضد نظيره فريق بوروسيا دورتموند ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد دورتموند

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق برشلونة المتوقع ضد نظيره فريق دورتموند والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق بوروسيا دورتموند ضد نظيره فريق برشلونة مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: ريرسون - شلوتيربيك - أنتون - جروس.

خط الوسط: تشان - سابيتزر - أديمي.

خط الهجوم: براندت - بيير - جيراسي.

داني أولمو يدعم برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

تلقى فريق برشلونة خبر سار قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح داني أولمو جاهزا لخوض المباراة. وغاب اللاعب عن فريقه منذ 27 مارس بسبب إصابته في العضلة المقربة للساق اليمنى خلال مواجهة أوساسونا قبل أن يصبح جاهزا للعودة للمباريات.



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